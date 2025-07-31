Аттракцион обвалился во время движения: в Саудовской Аравии пострадали 23 человека (видео)

В развлекательном парке Green Mountain Park, расположенном в районе Хада вблизи города Таиф в Саудовской Аравии, произошла авария на аттракционе, в результате которой пострадали по меньшей мере 23 человека.

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По информации издания Khaleej Times, инцидент произошел 31 июля. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксирован момент аварии. Во время работы популярного аттракциона под названием "360 градусов" центральная металлическая конструкция внезапно сломалась и это привело к его падению вместе с пассажирами.

На обнародованных кадрах видно, как молодые женщины и мужчины катаются на аттракционе, раскачивающемся вперед-назад. Внезапно одна из его частей трескается, и конструкция обваливается под громкий грохот, пока пассажиры остаются внутри.

Более того, по сообщению издания Okaz, часть посетителей получила тяжелые травмы. По словам очевидцев, обломки аттракциона с большой скоростью ударили людей, которые находились на противоположной стороне, другие получили повреждения в результате падения, оставаясь в креслах.

После инцидента в нескольких больницах Таифа объявили режим чрезвычайной ситуации по "желтому" коду. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего их госпитализировали.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Власти начали срочное расследование, чтобы выяснить причины технической неисправности, которая привела к аварии.

Напомним, что год назад в Киеве на канатной переправе через Днепр погиб 20-летний парень — во время спуска оборвался трос, и он упал в воду вместе со снаряжением. В его смерти обвиняют пять человек, в частности директора, проектанта, арендатора аттракциона и эксперта по техническому осмотру. Следствие установило, что еще на этапе проектирования допустили грубые нарушения, в частности использовали трос, который не соответствовал требованиям.

Ранее Фокус писал, что в индийском городе Тирупати дикая кошка напала на мотоциклиста и его пассажирку неподалеку от местного зоопарка. Нападение произошло прямо на трассе и было зафиксировано на видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях. Инцидент вызвал волну обсуждений относительно безопасности в районе и условий содержания диких животных вблизи жилых зон.