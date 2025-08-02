База атомных субмарин РФ пострадала от землетрясения на Камчатке: в ВМС рассказали о последствиях

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил, что во время землетрясения на Камчатке получила повреждения база российских атомных подводных лодок. По его словам, пострадала причальная зона, что в целом некритично для российского флота.

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Представитель ВМС рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 2 августа, что ряд верифицированных источников подтвердили повреждение причального фронта. Однако Дмитрий Плетенчук отметил, что функционированию российского подводного флота это серьезно не помешает.

"Это вопрос чисто технический", — отметил спикер.

Он пояснил, что субмаринам не обязательно причаливать там, где они непосредственно должны базироваться, и россияне скорее всего решат эту проблему и найдут способ пополнения запасов.

"Да, конечно, лучше это делать на базе, где инфраструктура соответственно работает, в первую очередь для загрузки тех же ракет, но в любом случае думаю, что это особо не повлияет на выполнение задач. Но тот факт, что такая проблема у них имела место, подтверждается", — сказал Плетенчук.

Последствия землетрясения на Камчатке: обнародованы спутниковые снимки

Британская газета The Telegraph публиковала спутниковые снимки базы атомных подводных лодок России "Рыбачий" в Авачинской бухте на Камчатке после землетрясения. Журналисты отметили, что на фото можно увидеть отклонение одного из пирсов от исходного положения, и предположили, что он мог оторваться от своих швартовых. Научный сотрудник Королевского объединенного института служб доктор Сидхарт Каушал утверждал, что повреждений самого подводного флота не было обнаружено.

База атомных лодок РФ на Камчатке до и после землетрясения Фото: The Telegraph

Землетрясение на Камчатке: детали и последствия

30 июля на Дальнем Востоке России возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее разрушительное цунами. Оно стало самым сильным после землетрясения в Японии 2011 года.

OSINT-аналитики сообщали, что землетрясение на Камчатке поставило под угрозу базу РФ с подводными лодками и ядерным оружием.

OSINT-проект Frontelligence Insight вечером 30 июля сообщил, что землетрясение добралось до закрытого города Вилючинск, где базируются атомные подводные лодки РФ.