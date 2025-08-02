База атомных субмарин РФ пострадала от землетрясения на Камчатке: в ВМС рассказали о последствиях
Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил, что во время землетрясения на Камчатке получила повреждения база российских атомных подводных лодок. По его словам, пострадала причальная зона, что в целом некритично для российского флота.
Представитель ВМС рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 2 августа, что ряд верифицированных источников подтвердили повреждение причального фронта. Однако Дмитрий Плетенчук отметил, что функционированию российского подводного флота это серьезно не помешает.
"Это вопрос чисто технический", — отметил спикер.
Он пояснил, что субмаринам не обязательно причаливать там, где они непосредственно должны базироваться, и россияне скорее всего решат эту проблему и найдут способ пополнения запасов.
"Да, конечно, лучше это делать на базе, где инфраструктура соответственно работает, в первую очередь для загрузки тех же ракет, но в любом случае думаю, что это особо не повлияет на выполнение задач. Но тот факт, что такая проблема у них имела место, подтверждается", — сказал Плетенчук.
Последствия землетрясения на Камчатке: обнародованы спутниковые снимки
Британская газета The Telegraph публиковала спутниковые снимки базы атомных подводных лодок России "Рыбачий" в Авачинской бухте на Камчатке после землетрясения. Журналисты отметили, что на фото можно увидеть отклонение одного из пирсов от исходного положения, и предположили, что он мог оторваться от своих швартовых. Научный сотрудник Королевского объединенного института служб доктор Сидхарт Каушал утверждал, что повреждений самого подводного флота не было обнаружено.
Землетрясение на Камчатке: детали и последствия
30 июля на Дальнем Востоке России возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее разрушительное цунами. Оно стало самым сильным после землетрясения в Японии 2011 года.
OSINT-аналитики сообщали, что землетрясение на Камчатке поставило под угрозу базу РФ с подводными лодками и ядерным оружием.
OSINT-проект Frontelligence Insight вечером 30 июля сообщил, что землетрясение добралось до закрытого города Вилючинск, где базируются атомные подводные лодки РФ.