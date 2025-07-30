Землетрясение на Камчатке: под угрозой оказалась база РФ с подводными лодками и ядерным оружием, — соцсети (фото)

На Камчатке россияне сосредоточили ядерные ракетоносцы и ударные субмарины, вооруженные ракетами, торпедами и ядерным оружием. Близость эпицентра землетрясения к стратегически важной базе вызывает у российских властей дополнительные опасения.

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30 июля на Камчатке произошло сверхмощное землетрясение магнитудой более 8 баллов. Его эпицентр находится недалеко от важного объекта в РФ — базы с подводными лодками. Об этом пишет OSINT-аналитик Tatarigami_UA.

"Землетрясение магнитудой 8,7 произошло вблизи Петропавловска-Камчатского, города, расположенного в том же заливе, где расположено несколько ключевых российских подводных лодок и военно-морской инфраструктуры. Учитывая интенсивность землетрясения и вызванное им цунами, возможны некоторые разрушения", — говорится в сообщении.

База "Рыбачий" на Камчатке оказалась в 130 км от эпицентра землетрясения на Дальнем Востоке

На Камчатке стоят самые опасные подводные лодки России, в том числе ядерные ракетоносцы и ударные субмарины, вооруженные ракетами, торпедами и ядерным оружием:

Проект "Дельта-III" (лодка K-44 "Рязань"). Она может переносить 16 баллистических ракет Р-29Р, каждая с 3 ядерными боеголовками. Также на ней есть торпеды 53-65К и противолодочные ракеты "Водопад" или "Ветер".

Проект 955 "Борей": (лодки "Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Каждая из лодок вооружена 16 баллистическими ракетами "Булава", способными поразить США или Европу. Каждая с 4-6 ядерными боеголовками MIRV (всего до 96 ядерных боеголовок на лодку). Также есть торпеды и противолодочные ракеты.

Проект 955А "Борей-А": (лодки "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский") — каждая из них несет 16 ракет "Булава", с улучшенными системами стелс и торпедами. Они дополнительно могут запускать "Калибры". Именно те, которыми часто РФ атакует Украину.

База "Рыбачий" с подводными лодками на Камчатке

Проект 949А "Антей": (лодки "Томск", "Омск", "Иркутск" — каждая несет 24 крылатые ракеты, в том числе гиперзвуковые "Циркон". Также "Калибры", торпеды и противолодочные ракеты.

Проект 885М "Ясень-М": (лодки "Новосибирск", "Красноярск") — каждая несет 32 вертикальные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр", "Оникс", "Циркон" (до 40 ракет в комбинации), торпеды и противолодочные ракеты.

Проект 971 "Щука-Б": ("Магадан", "Кузбасс") — имеют до 28 ракет "Калибр" и торпеды для боя с другими подводными лодками.

Спецпроекты: (лодка "Белгород") самый опасный- носитель ядерных торпед "Посейдон" (до 6 единиц). Также имеет "Калибры" и "Ониксы", торпеды "Физик".

Землетрясение на Камчатке: что известно

Как пишет российское издание Аѵіа.pro в ночь на 30 июля 2025 года на восточном побережье Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, самое сильное с 1952 года. Эпицентр находился в 150 км от Петропавловска-Камчатского и всего в 130 км от базы Военно-морского флота России "Рыбачья" в Авачинской бухте, где размещены подводные лодки.

На Курильских островах и Камчатке обнаружена угроза цунами, из-за чего началась эвакуация жителей прибрежных районов.

"Близость эпицентра к стратегически важной базе ВМФ "Рыбачий" вызывает дополнительные опасения. Власти региона и военные оценивают возможные последствия для инфраструктуры. Ситуация остается напряженной, спасательные службы работают в усиленном режиме, а угроза цунами сохраняется", — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 июля на Камчатском полуострове на Дальнем Востоке России зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало шестым по силе за всю историю наблюдений и самым сильным после землетрясения в Японии 2011 года.