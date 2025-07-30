Землетрус на Камчатці: під загрозою опинилась база РФ з підводними човнами і ядерною зброєю, — соцмережі (фото)

На Камчатці росіяни зосередили ядерні ракетоносці та ударні субмарини, озброєні ракетами, торпедами й ядерною зброєю. Близькість епіцентру землетрусу до стратегічно важливої бази викликає у російської влади додаткові побоювання.

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30 липня на Камчатці стався надпотужний землетрус магнітудою понад 8 балів. Його епіцентр знаходиться недалеко від важливого об'єкту у РФ — бази з підводними човнами. Про це пише OSINT-аналітик Tatarigami_UA.

"Землетрус магнітудою 8,7 стався поблизу Петропавловська-Камчатського, міста, розташованого в тій самій затоці, де розташовано кілька ключових російських підводних човнів та військово-морської інфраструктури. Враховуючи інтенсивність землетрусу та спричинене ним цунамі, можливі деякі руйнування", — йдеться в повідомленні.

База "Рибачий" на Камчатці опинилася за 130 км від епіцентру землетрусу на Далекому Сході

На Камчатці стоять найнебезпечніші підводні човни Росії, зокрема ядерні ракетоносці та ударні субмарини, озброєні ракетами, торпедами й ядерною зброєю:

Проєкт "Дельта-III" (човен K-44 "Рязань"). Він може переносити 16 балістичних ракет Р-29Р, кожна з 3 ядерними боєголовками. Також на ньому є торпеди 53-65К і протичовнові ракети "Водопад" або "Ветер".

Проєкт 955 "Борей": (човни "Александр Невский" та "Владимир Мономах"). Кожен з човнів озброєний 16 балістичними ракетами "Булава", здатними уразити США чи Європу. Кожна з 4-6 ядерними боєголовками MIRV (загалом до 96 ядерних боєголовок на човен). Також є торпеди і протичовнові ракети.

Проєкт 955А "Борей-А": (човни "Князь Олег","Генералисимус Суворов", "Император Александр III" та "Князь Пожарский") — кожен з них несе 16 ракет "Булава", з покращеними системами стелс і торпедами. Вони додатково можуть запускати "Калібри". Саме ті, якими часто РФ атакує Україну.

База "Рибачий" з підводними човнами на Камчатці

Проєкт 949А "Антей": (човни "Томск", "Омск", "Иркутск" — кожен несе 24 крилаті ракети, у тому числі гіперзвукові "Циркон". Також "Калібри", торпеди і протичовнові ракети.

Проєкт 885М "Ясень-М": (човни "Новосибирск", "Красноярск") — кожен несе 32 вертикальні пускові установки для крилатих ракет "Калібр", "Оникс", "Циркон" (до 40 ракет у комбінації), торпеди і протичовнові ракети.

Проєкт 971 "Щука-Б": ("Магадан", "Кузбас") — мають до 28 ракет "Калібр" і торпеди для бою з іншими підводними човнами.

Спецпроєкти: (човен "Белгород") найнебезпечніший— носій ядерних торпед "Посейдон" (до 6 одиниць). Також має "Калібри" і "Онікси", торпеди "Фізик".

Землетрус на Камчатці: що відомо

Як пише російське видання Аvia.pro у ніч проти 30 липня 2025 року на східному узбережжі Камчатки стався потужний землетрус магнітудою 8,8, найсильніший з 1952 року. Епіцентр знаходився в 150 км від Петропавловська-Камчатського і всього в 130 км від бази Військово-морського флоту Росії "Рибачья" в Авачинській бухті, де розміщені підводні човни.

На Курильських островах і Камчатці виявлена загроза цунамі, через що почалася евакуація жителів прибережних районів.

"Близькість епіцентру до стратегічно важливої бази ВМФ "Рибачий" викликає додаткові побоювання. Влада регіону та військові оцінюють можливі наслідки для інфраструктури. Ситуація залишається напруженою, рятувальні служби працюють у посиленому режимі, а загроза цунамі зберігається", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 30 липня на Камчатському півострові на Далекому Сході Росії зафіксували потужний землетрус магнітудою 8,8. Він став шостим за силою за всю історію спостережень і найсильнішим після землетрусу в Японії 2011 року.