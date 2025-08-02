База атомних субмарин РФ постраждала від землетрусу на Камчатці: у ВМС розповіли про наслідки

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук підтвердив, що під час землетрусу на Камчатці зазнала пошкоджень база російських атомних підводних човнів. За його словами, постраждала причальна зона, що загалом некритично для російського флоту.

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Речник ВМС розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" 2 серпня, що низка верифікованих джерел підтвердили пошкодження причального фронту. Проте Дмитро Плетенчук зазначив, що функціонуванню російського підводного флоту це серйозно не завадить.

"Це питання суто технічне", — зазначив речник.

Він пояснив, що субмаринам не обов'язково причалювати там, де вони безпосередньо мають базуватися, і росіяни наймовірніше розв'яжуть цю проблему та знайдуть спосіб поповнення запасів.

"Так, звісно, краще це робити на базі, де інфраструктура відповідно працює, в першу чергу для завантаження тих самих ракет, але в будь-якому разі думаю, що це особливо не вплине на виконання завдань. Але той факт, що така проблема в них мала місце, підтверджується", — сказав Плетенчук.

Наслідки землетрусу на Камчатці: оприлюднено супутникові знімки

Британська газета The Telegraph публікувала супутникові знімки бази атомних підводних човнів Росії "Рибачий" в Авачинській бухті на Камчатці після землетрусу. Журналісти зауважили, що на фото можна побачити відхилення одного з пірсів від початкового положення, та припустили, що він міг відірватися від своїх швартових. Науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту служб доктор Сідхарт Каушал стверджував, що пошкоджень самого підводного флоту не було виявлено.

База атомних човні РФ на Камчатці до та після землетрусу Фото: The Telegraph

Землетрус на Камчатці: деталі та наслідки

30 липня на Далекому Сході Росії біля Камчатки стався землетрус магнітудою 8,8, що спричинив руйнівне цунамі. Він став найсильнішим після землетрусу в Японії 2011 року.

OSINT-аналітики повідомляли, що землетрус на Камчатці поставив під загрозу базу РФ з підводними човнами і ядерною зброєю.

OSINT-проект Frontelligence Insight ввечері 30 липня повідомив, що землетрус дістався закритого міста Вілючинськ, де базуються атомні підводні човни РФ.