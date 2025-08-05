Потужна повінь в Індії змила село з лиця землі: загинуло щонайменше четверо людей (відео)

У гімалайському регіоні Уттаркаші, що в індійському штаті Уттаракханд, через інтенсивну зливу сталася природна катастрофа. Потужна повінь накрила село Дхаралі.

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У високогірному селі Дхаралі, розташованому поблизу Гарсіла, стався стрімкий паводок, спричинений сильним зливовим дощем. За попередніми даними, загинуло щонайменше четверо людей, пише Hindustan Times.

На оприлюдненому відео видно, як вода разом із уламками та брудом стрімко заповнює вулиці села, змиваючи будинки. Чутно крики мешканців, серед яких — занепокоєні голоси про рідних, які залишились у зоні лиха.

Причиною стихії стала різка злива в районі водозбору річки Кхеер-Ганга. Про це розповів окружний магістрат Уттаркаші Прашант Арья.

Село Дхаралі є популярною зупинкою для туристів, які прямують до Ганготрі. У населеному пункті працювали готелі, ресторани та гестхауси.

Для ліквідації наслідків і порятунку постраждалих оперативно залучили військових з Гарсіла, рятувальників NDRF, SDRF та представників місцевої влади.

Головнокомандування армії в регіоні повідомило, що потік пройшов через усе село, знищуючи все на своєму шляху. Підрозділ Ibex Brigade прибув на місце, аби оцінити масштаби руйнувань та провести рятувальні роботи.

Очільник штату Пушкар Сінгх Дхамі повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з відповідальними службами та особисто контролює ситуацію.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах заявив, що до місця події направлено три підрозділи ITBP та чотири команди NDRF, які невдовзі прибудуть та долучаться до рятувальних робіт.

Нагадаємо, зливи та шквальні вітри 29 липня спричинили руйнування в західних областях України та в Києві. У частині районів Рівненської області вода піднялася до метра, а в Житомирі навіть бачили зграю карасів.

Зокрема, вночі 10 липня у Львові випала рекордна кількість опадів. Синоптики кажуть, що таких дощів не було за всю історію спостережень.