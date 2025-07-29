Риболовля на вулицях Житомира та потоп на Рівненщині: наслідки негоди в Україні

Зливи та шквальні вітри 29 липня спричинили руйнування в західних областях України та в Києві. У частині районів Рівненської області вода піднялася до метра, а в Житомирі навіть бачили зграю карасів.

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Негода накрила кілька областей України 29 липня. Зливи та шквальні вітри спричиняли руйнування: повалено дерева та затоплено вулиці. Фокус представив огляд ситуації.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях рятувальники відкачували воду з підвалів, подвір'їв і житлових будинків, прибирали повалені дерева та допомагали місцевим жителям впоратися з негодою.

Населені пункти Рівненської області затопило через проливні дощі. У деяких районах вода піднялася до метра.

Голова місцевої обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомляв про підтоплення 32 прибудинкових територій і п'яти будівель.

Підтоплення були у Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях без світла залишилися понад 120 населених пунктів. Відновлення та ліквідацій наслідків тривають, постраждалих немає.

Підтоплення зафіксовано у Звягелі, Вишнівці та Шаргороді

Через підтоплення в Житомирі на вулицях міста бачили зграю карасів. Люди дістали човни та почали рибалити.

У Житомирі підтоплено шість мікрорайонів

За два дні в Житомирі випало 89 міліметрів опадів, 112% місячної норми. Загалом у Житомирі злива підтопила шість мікрорайонів.

Погодна стихія в Києві

У Києві та області вже другий день вирує вітер, гримить грім і грози. Сьогодні сильний вітер зірвав облицювання фасаду ЖК "Патріотика".

Рятувальники після негоди в Деснянському районі деблокували з-під повалених дерев легкові автомобілі.

У Києві дерева падали на легкові автомобілі

Завтра, 30 липня, у Києві та області теж пройдуть сильні дощі та грози.

Нагадаємо, у Києві 28 липня підтопило станцію метро "Лук'янівська", а в деяких районах вода досягла рівня річки.

Фокус також писав, що на початку серпня на південному сході України буде спекотна погода. До цього часу можуть бути грозові дощі.