Рыбалка на улицах Житомира и потоп в Ровненской области: последствия непогоды в Украине

Ливни и шквальные ветры 29 июля вызвали разрушения в западных областях Украины и в Киеве. В части районов Ровненской области вода поднялась до метра, а в Житомире даже видели стаю карасей.

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Непогода накрыла несколько областей Украины 29 июля. Ливни и шквальные ветры вызывали разрушения: повалены деревья и затоплены улицы. Фокус представил обзор ситуации.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Ровненской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях спасатели откачивали воду из подвалов, дворов и жилых домов, убирали поваленные деревья и помогали местным жителям справиться с непогодой.

Населенные пункты Ровненской области затопило из-за проливных дождей. В некоторых районах вода поднялась до метра.

Глава местной областной военной администрации Александр Коваль сообщал о подтоплении 32 придомовых территорий и пяти зданий.

Подтопления были в Звягеле, Вишневце и Шаргороде. В Винницкой и Житомирской областях без света остались более 120 населенных пунктов. Восстановление и ликвидаций последствий продолжаются, пострадавших нет.

Подтопления завфиксированы в Звягеле, Вишневце и Шаргороде

Из-за подтоплений в Житомире на улицах города видели стаю карасей. Люди достали лодки и начали рыбачить.

В Житомире подтоплены шесть микрорайонов

За два дня в Житомире выпало 89 миллиметров осадков, 112% месячной нормы. Всего в Житомире ливень подтопил шесть микрорайонов.

Погодная стихия в Киеве

В Киеве и области уже второй день бушует ветер, гремит гром и грозы. Сегодня сильный ветер сорвал облицовку фасада ЖК "Патриотика".

Спасатели после непогоды в Деснянском районе деблокировали из-под поваленных деревьев легковые автомобили.

В Киеве деревья падали на легковые автомобили

Завтра, 30 июля, в Киеве и области тоже пройдут сильные дожди и грозы.

Напомним, в Киеве 28 июля подтопило станцию метро "Лукьяновская", а в некоторых районах вода достигла уровня реки.

Фокус также писал, что в начале августа на юго-востоке Украины будет жаркая погода. До этого времени могут быть грозовые дожди.