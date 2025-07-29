Ровненскую область заливают дожди: у местных исчез свет, а улицы превратились в "море" (видео)

От непогоды регион страдает уже второй день. Автомобилисты не рискуют ездить по затопленным дорогам, в населенных пунктах повреждены дома и вымыло урожай.

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"Одним словом — это огромная беда для нашего края", — подчеркнули в соцсетях, публикуя видео из Ровненской области.

Корреспондент местного издания "Рівне Онлайн" передал, что по городу вечером 28 июля "пронесся" значительный ливень. Некоторые районы Ровно затопило водой, в частности по территории вблизи РЗВА (Ровненский завод высоковольтной аппаратуры) решались проезжать лишь единичные смельчаки.

"Что делается в Ровно? А делается в Ровно то, что ровненчанам не нужно ехать на море", — подчеркнули в СМИ.

Район РЗВА в Ровно после непогоды Фото: "Рівне Онлайн"

Руководитель Ривненской областной военной администрации Александр Коваль информировал, что в результате вечерней непогоды были подтоплены 32 придомовые территории и 5 зданий.

"Пострадал Ровенский район, в частности, областной центр и Клеванская ТГ. Спасатели в эти минуты проводят откачку воды", — отмечал чиновник.

Работа спасателей после непогоды в Ровненской области Фото: Ровненская ОВА В Ровненской области откачивали воду после дождей

Кроме того, дождь вызвал обесточивание в Ровненском районе, на ликвидацию последствий отправили энергетиков. Однако обошлось без пострадавших.

Дожди лишили жителей Ровненской области света

В "Ровнооблэнерго" 29 июля сообщили, что по состоянию на утро удалось вернуть электроснабжение 7324 потребителям, и ремонтные работы продолжаются.

Утром в Ровненской области остаются без света:

6 ВЛ 10 кВ (линия электропередачи) полностью, 1 ВЛ — частично;

86 трансформаторных подстанций;

21 населенный пункт;

5409 потребителей.

"Больше всего обесточиваний на территории обслуживания Ровненского районного, Корецкого, Дубенского и Рокитновского участков", — отметили в компании.

Непогода не покидает Ровненскую область: прогноз

29 июля, как предупредили в Ровненском областном центре по гидрометеорологии, также будет облачная погода с прояснениями и значительный кратковременный дождь с грозой. Местами возможен и град. Кроме того, во время грозы местами могут быть шквалы 15-20 м/с. Столбики термометров будут фиксировать от +17 до +22 градусов.

Фото из Ровненской области после непогоды 28 июля

30 июля также будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют умеренный, а днем — небольшой кратковременный дождь. В Ровненской области продолжатся грозы, а днем пройдет еще слабый град и возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура составит 18-23 градусов тепла.

Жителей региона уже предупредили об опасных метеорологических явлениях в течение суток 30 июля. В гидрометцентре объявили желтый уровень опасности и предупредили о возможных последствиях непогоды, в частности осложнения работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, 28 июля Киев также накрыла непогода, из-за дождей была затоплена одна из станций метро, а некоторые районы превратились в реки. В столице также объявляли I уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 29 июля в ряде регионов пройдут дожди. В Киеве пока держится жара, но при этом ожидаются сильные грозы, град и шквалы.