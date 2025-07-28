Сильные грозы с градом и жара до +36: Диденко предупредила о погодных контрастах в Украине

Погода завтра в разных регионах Украины отметится крайностями. На юге и в восточных областях будет жарко и сухо, однако в столице, центре и на западе страны местами пройдут дожди с грозами и шквалами.

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Синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что погода 29 июля будет определяться масштабной областью низкого атмосферного давления. Циклон повлечет значительные осадки и похолодание в ряде областей.

Погода завтра: где пройдут дожди

Специалист отмечает, что из-за сложной ситуации различные метеорологические модели предоставляют разный прогноз погоды на завтра, впрочем она попыталась совместить эти данные.

Атмосферные фронты принесут дожди на запад и север Украины, а также в Черкасскую, Винницкую, Одесскую области и в Кропивницкий.

Не ожидается осадков на остальной территории страны: во всей южной части, на востоке, на Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине.

В южных областях столбик термометра будет достигать +32...+36, на востоке — до +30...+34, на севере — до +28...+32. В центральной части Украины так же будет жарко — до +32...+36. В Винницкой области будет немного прохладнее: около +25...+28 градусов.

Более холодная погода завтра ожидается на западе: от +18 до +23, а местами до +16...+18 градусов с осадками.

В Укргидрометцентре прогнозируют дожди 29 июля в западных и центральных областях Фото: скриншот

Погода завтра в Киеве

На жителей столицы местами ожидают дожди с грозами, однако жара никуда не уйдет — воздух будет прогреваться до +29...+30 градусов. Парке влажный воздух может вызвать физический дискомфорт, поэтому людям с хроническими болезнями, особенно бронхо-легочными, стоит поберечься в этот день.

"Ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчива, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Поэтому будьте осторожны", — отметила Диденко.

Когда спадет жара в Украине

Вниз столбик термометра, по словам синоптика, пойдет уже со среды. Дольше всего духота будет держаться на юге — там она начнет понемногу ослабевать не раньше четверга.

"Однако в целом, юг, восток, Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха. Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа", — сообщила специалист.

Напомним, Наталия Диденко рассказывала, когда жара в Украине начнет спадать. Она прогнозирует снижение температуры до начала августа.

Прогноз погоды на конец июля от синоптиков Укргидрометцентра также обещает незначительное снижение температуры.