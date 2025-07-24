Завтра — грозы и до +35: Диденко раскрыла дату, когда жара в Украине начнет спадать (карты)

В регионах прольются дожди, но температуру это пока не собьет. В пятницу свежее будет разве что на северо-западе страны.

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Синоптик Наталья Диденко посоветовала пока прятаться в тени и пить много воды, ведь до конца этой недели жара не ослабнет. Об этом она сообщила 24 июля в Telegram.

Прогноз погоды на завтра от Диденко

25 июля атмосферный фронт затронет западные регионы, вызвав кратковременные дожди и грозы. Днем и вечером грозовые дожди дойдут до Житомирской, Черниговской и Киевской областей. На остальной территории Украины будет сухо.

Столбики термометров будут фиксировать от +28 до +32 градусов. В южных регионах будет еще жарче — от +31 до +35, а свежее будет только на северо-западе.

Прогнозируемая температура 25 июля на карте Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода завтра в Киеве — прогноз от Диденко

В Киеве тоже будет царить жара. Воздух разогреется до +30 градусов. Ночью будет сухо, а вот днем возможны локальные дожди с грозами.

Когда жара в Украине спадет

По прогнозу погоды от Диденко, ослабление жары ожидается 31 июля, то есть через неделю.

"А пока — все в тень, пить водичку, есть арбузы, варить зеленый чай с мятой, брать с собой маленький веер или махать на себя и соседа по маршрутке или в театральном сквере программой с театрального сезона — сделаем культурное промо нашим славным театрам, пока они на каникулах или гастролях", — добавила синоптик.

Прогноз погоды на выходные

Данные Укргидрометцентра свидетельствуют, что в субботу большинство областей Украины накроют дожди. Осадки не затронут только юго-восточные территории. Однако столбики термометров все еще будут фиксировать высокие показатели, в частности в Киеве днем ожидается 26-28 градусов тепла.

Инфографика с прогнозом погоды на 26 июля Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье также будут осадки, но уже в основном на севере и западе. Сильного снижения температуры несмотря на дожди не прогнозируют, в столице будет 27-29 градусов, а на юге воздух разогреется до +36.

Инфографика с прогнозом погоды на 27 июля Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что к концу июля погода в Украине будет несколько контрастной. Пока в одних регионах будет царить жара, другие накроют дожди и прохлада.

В том числе из-за климатических изменений в регионах Украины фиксируют нашествие саранчи. 24 июля стало известно, что вредители уже добрались до Одесской области.