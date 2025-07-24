Завтра — грози й до +35: Діденко розкрила дату, коли спека в Україні почне спадати (карти)

У регіонах проллються дощі, але температуру це поки не зіб’є. У п’ятницю свіжіше буде хіба що на північному заході країни.

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Синоптикиня Наталка Діденко порадила поки ховатись у тіні та пити багато води, адже до кінця цього тижня спека не послабне. Про це вона повідомила 24 липня у Telegram.

Прогноз погоди на завтра від Діденко

25 липня атмосферний фронт торкнеться західних регіонів, спричинивши короткочасні дощі та грози. Вдень і ввечері грозові дощі дійдуть до Житомирської, Чернігівської та Київської областей. На решті території України буде сухо.

Стовпчики термометрів фіксуватимуть від +28 до +32 градусів. У південних регіонах буде ще спекотніше — від +31 до +35, а свіжіше буде лише на північному заході.

Прогнозована температура 25 липня на мапі Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода завтра у Києві — прогноз від Діденко

У Києві теж пануватиме спека. Повітря розігріється до +30 градусів. Вночі буде сухо, а от вдень можливі локальні дощі з грозами.

Коли спека в Україні спаде

За прогнозом погоди від Діденко, послаблення спеки очікується 31 липня, тобто через тиждень.

"А поки що — усі в тінь, пити водичку, їсти кавуни, варити зелений чай з м'ятою, брати із собою маленьке віяло чи махати на себе й сусіда по маршрутці чи в театральному сквері програмкою із театрального сезону — зробимо культурне промо нашим славним театрам, поки вони на канікулах чи гастролях", — додала синоптикиня.

Прогноз погоди на вихідні

Дані Укргідрометцентру свідчать, що у суботу більшість областей України накриють дощі. Опади не зачеплять лише південно-східні території. Однак стовпчики термометрів все ще фіксуватимуть високі показники, зокрема у Києві вдень очікується 26-28 градусів тепла.

Інфографіка з прогнозом погоди на 26 липня Фото: Укргідрометцентр

У неділю також будуть опади, але вже здебільшого на півночі й заході. Сильного зниження температури попри дощі не прогнозують, у столиці буде 27-29 градусів, а на півдні повітря розігріється аж до +36.

Інфографіка з прогнозом погоди на 27 липня Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила, що під кінець липня погода в Україні буде дещо контрастною. Поки в одних регіонах пануватиме спека, інші накриють дощі й прохолода.

В тому числі через кліматичні зміни у регіонах України фіксують нашестя сарани. 24 липня стало відомо, що шкідники вже дісталися Одещини.