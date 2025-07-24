Тропічна спека до +38 та зливи: Гідрометеоцентр уточнив прогноз погоди на вихідні

Під кінець липня погода в Україні буде дуже відрізнятися від одного регіону до іншого. Поки на півночі та заході буде тепло та комфортно, на сході та півдні пануватиме спека, що інколи може сягати +37 градусів.

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Така погода в Україні зберігатиметься щонайменше до 28 липня. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

На заході та півночі майже прохолодно, на сході та півдні – спекотно. Саме таку ситуацію українці бачать вже протягом кількох тижнів. Така сама тенденція продовжиться і в найближчі кілька днів.

Птуха попереджає, що найближчими днями в Україні відбуватиметься певне "чергування" опадів. Так, якщо у четвер, 24 липня, синоптики не прогнозують дощів, то вже в п’ятницю дощі очікуються у західних областях, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині, у суботу на всій території України.

"Крім півдня та південного сходу, скрізь можуть бути короткочасні дощі, грози, тобто знову нестійка атмосфера", – пояснила Наталія Птуха.

Натомість на південному сході переважатиме спекотна погода практично без опадів.

Температура найближчими тижнями буде такою: на заході та півночі в нічні години буде +12… +19 градусів, удень до +24… +30 градусів.

У Києві температура не підійматиметься вище +30 градусів. За словами синоптикині в розпал літа така погода є фактично нормою.

Водночас на південному сході та у більшості центральних областей очікуються здебільшого тропічні ночі: температура повітря не опускатиметься нижче позначки +17… +23 градуси, а вдень тут пануватиме справжня спека, до +28… +33 градуси. На півдні у п’ятницю та суботу спека може бути дуже сильною, на рівні +35… +37 градусів.

Наприкінці тижня знову почнуться дощі, а спека наростатиме

З неділі, 27 липня, у західних, північних та центральних областях синоптики знову прогнозують короткочасні дощі з грозами, на решті території – без опадів.

"На північному заході чергуватимуться атмосферні фронти, які принесуть короткочасні дощі, подекуди зливи. Звичайно, можливі прояснення, але пануватиме мінлива погода", – пояснила Наталя Птуха та додала, що південний схід та південь залишаться без опадів.

Щодо температурних показників, то вони практично не змінюватимуться протягом найближчих днів. У більшості областей у нічні години очікується +15… +21 градусів, на півдні країни до +25 градусів. Денний температурний максимум для західних та північних областей становитиме +24… +30 градусів, на решті території +29… +34 градуси, на півдні спека на рівні +35… +37 градусів.

Температура води на узбережжі Чорного моря становитиме +23… +25 градусів. Річка Дніпро на Київщині також прогріється до комфортних +25 градусів.

Прогноз погоди для всіх регіонів України від Укргідрометцентру

Український гідрометцентр оприлюднив погодні мапи до понеділка, 28 липня. Зрозуміло, що погода в Україні протягом найближчих днів буде спекотною, як і має бути влітку.

У п’ятницю, 25 липня, короткочасний дощ очікується на заході України, а також на Київщині, Житомирщині та Вінниччині. У цих регіонах температура буде дещо нижчою, ніж на решті території країни. Вночі на заході та півночі повітря прогріватиметься до +16… +18 градусів, удень до +25… +29 градусів. На сході, південному сході та півдні Україні буде на кілька градусів тепліше. Вночі тут очікується до +22 градусів, удень до +32… +34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 липня Фото: Укргідрометцентр

У суботу, 26 липня, короткочасні дощі прогнозуються вже на більшій частині території України: зливи слід очікувати на заході, у центрі та на півночі України. Найспекотніше цього дня буде на південному сході та півдні. Там стовпчик термометра вдень може сягати позначки +35 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 липня Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 27 липня, короткочасні опади знов можливі в тих самих регіонах, де були попереднього дня. На більшості території України вночі можливі +16… +20 градусів, у денні години до +28… +30 градусів. У низці центральних регіонів, на сході, південному сході та півдні вдень очікується спека понад +30 градусів з максимумом на рівні +36 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 липня Фото: Укргідрометцентр

У понеділок, 28 липня, синоптики прогнозують короткочасні дощі на більшій частині території України. А температура зростатиме. На заході та півночі країни вона не перетинатиме позначку +30 градусів, натомість на решті території синоптики прогнозують вдень спекотну погоду, +32… +36 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 липня Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, напередодні Україну накрила потужна магнітна буря. Метеозалежні люди відчували головну біль та запаморочення.

А 22 липня в Одесі та Києві сталася негода. Від зливи та урагану в містах падали дерева та залило цілі вулиці.