Тропическая жара до +38 и ливни: Гидрометеоцентр уточнил прогноз погоды на выходные

Под конец июля погода в Украине будет очень отличаться от одного региона к другому. Пока на севере и западе будет тепло и комфортно, на востоке и юге будет царить жара, которая иногда может достигать +37 градусов.

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Такая погода в Украине будет сохраняться как минимум до 28 июля. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

На западе и севере почти прохладно, на востоке и юге — жарко. Именно такую ситуацию украинцы видят уже в течение нескольких недель. Такая же тенденция продолжится и в ближайшие несколько дней.

Птуха предупреждает, что в ближайшие дни в Украине будет происходить определенное "чередование" осадков. Так, если в четверг, 24 июля, синоптики не прогнозируют дождей, то уже в пятницу дожди ожидаются в западных областях, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях, в субботу на всей территории Украины.

"Кроме юга и юго-востока, везде могут быть кратковременные дожди, грозы, то есть снова неустойчивая атмосфера", — пояснила Наталья Птуха.

Зато на юго-востоке будет преобладать жаркая погода практически без осадков.

Температура в ближайшие недели будет такой: на западе и севере в ночные часы будет +12... +19 градусов, днем до +24... +30 градусов.

В Киеве температура не будет подниматься выше +30 градусов. По словам синоптика в разгар лета такая погода является фактически нормой.

В то же время на юго-востоке и в большинстве центральных областей ожидаются в основном тропические ночи: температура воздуха не будет опускаться ниже отметки +17... +23 градуса, а днем здесь будет царить настоящая жара, до +28... +33 градуса. На юге в пятницу и субботу жара может быть очень сильной, на уровне +35... +37 градусов.

В конце недели снова начнутся дожди, а жара будет нарастать

С воскресенья, 27 июля, в западных, северных и центральных областях синоптики снова прогнозируют кратковременные дожди с грозами, на остальной территории — без осадков.

"На северо-западе будут чередоваться атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди, местами ливни. Конечно, возможны прояснения, но будет царить переменчивая погода", — пояснила Наталья Птуха и добавила, что юго-восток и юг останутся без осадков.

Что касается температурных показателей, то они практически не будут меняться в течение ближайших дней. В большинстве областей в ночные часы ожидается +15... +21 градусов, на юге страны до +25 градусов. Дневной температурный максимум для западных и северных областей составит +24... +30 градусов, на остальной территории +29... +34 градуса, на юге жара на уровне +35... +37 градусов.

Температура воды на побережье Черного моря составит +23... +25 градусов. Река Днепр на Киевщине также прогреется до комфортных +25 градусов.

Прогноз погоды для всех регионов Украины от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты до понедельника, 28 июля. Понятно, что погода в Украине в течение ближайших дней будет жаркой, как и должно быть летом.

В пятницу, 25 июля, кратковременный дождь ожидается на западе Украины, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях. В этих регионах температура будет несколько ниже, чем на остальной территории страны. Ночью на западе и севере воздух будет прогреваться до +16... +18 градусов, днем до +25... +29 градусов. На востоке, юго-востоке и юге Украины будет на несколько градусов теплее. Ночью здесь ожидается до +22 градусов, днем до +32... +34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 июля Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 26 июля, кратковременные дожди прогнозируются уже на большей части территории Украины: ливни следует ожидать на западе, в центре и на севере Украины. Жарче всего в этот день будет на юго-востоке и юге. Там столбик термометра днем может достигать отметки +35 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 июля Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье, 27 июля, кратковременные осадки вновь возможны в тех же регионах, где были в предыдущий день. На большинстве территории Украины ночью возможны +16... +20 градусов, в дневные часы до +28... +30 градусов. В ряде центральных регионов, на востоке, юго-востоке и юге днем ожидается жара более +30 градусов с максимумом на уровне +36 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 27 июля Фото: Укргидрометцентр

В понедельник, 28 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди на большей части территории Украины. А температура будет расти. На западе и севере страны она не будет пересекать отметку +30 градусов, зато на остальной территории синоптики прогнозируют днем жаркую погоду, +32... +36 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 июля Фото: Укргидрометцентр

Напомним, накануне Украину накрыла мощная магнитная буря. Метеозависимые люди чувствовали головную боль и головокружение.

А 22 июля в Одессе и Киеве произошла непогода. От ливня и урагана в городах падали деревья и залило целые улицы.