Сарана дісталась моря: на пляжах Одеси помітили навалу небезпечних комах (відео)

Велика кількість перелітної сарани вийшла просто до узбережжя Чорного моря в Одесі та південних районах області. Фахівці попереджають про серйозну загрозу для врожаїв і закликають до обробки посівів інсектицидами.

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Як повідомляють місцеві Telegram-канали, хмари перелітної сарани дісталися морського узбережжя Одеси та півдня області, де вже фіксується активність комах поблизу пляжів, сільськогосподарських полів та водойм. Фокус більш детально розповідає про навалу сарани в Одеській області.

Сарана вийшла до узбережжя Чорного моря

За даними Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, спалах активності саранових зафіксовано через масове розмноження комах у південних районах Республіки Молдова. Особливо критична ситуація склалася у Тараклійському та Чадир-Лунзькому районах, звідки комахи мігрували в прикордонні регіони Одеської області, зокрема до Болградського району.

У цих районах уже оброблено поля після збирання ріпаку, пшениці та ячменю дозволеними в Україні інсектицидами. Держпродспоживслужба зазначає, що наразі режим захисту рослин в області не запроваджений, оскільки кількість сарани поки не перевищила критичний поріг.

Фахівці наголошують: перелітна сарана (Locusta migratoria) є однією з найнебезпечніших комах для сільського господарства. Вона вражає здебільшого злакові культури – кукурудзу, просо, пшеницю, сорго, а також поїдає колосся, листя й навіть соковиті плоди.

"Це типовий поліфаг, здатний знищити все зелене на своєму шляху. Особливо небезпечні стадні форми сарани, які масово розмножуються й пересуваються великими групами", – попереджають у Держпродспоживслужбі.

За словами експертів, одна особина сарани за своє життя з’їдає до 500 грамів рослинної маси. Її потомство може знищити стільки трави, скільки достатньо для годування двох овець упродовж року. Масове поширення таких комах може спричинити значні економічні втрати.

Наразі у кількох районах Одещини триває моніторинг – фахівці перевіряють поля, пасовища та узбережжя, де комахи вже були помічені. Особливу увагу приділяють районам, де нещодавно відбулась жнивна кампанія та лишилися стерня й органічні залишки – привабливе середовище для сарани.

У Держпродспоживслужбі закликають аграріїв та мешканців прибережних районів у разі виявлення осередків сарани терміново звертатись до територіальних органів служби. Під час обробки культур слід суворо дотримуватись регламентів застосування засобів захисту відповідно до "Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".

Як повідомляв Фокус, сарана наближається до Києва: комахи з'їдають величезні обсяги врожаю.

Від нашестя сарани також потерпає Запоріжжя.

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