Сарана синхронними хвилями атакує різні регіони Землі: з чим це пов'язано

Дослідники вважають, що гігантські синхронізовані зграї сарани можуть стати поширенішими вже найближчим часом.

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Зграї сарани можуть виникати одночасно в декількох місцях. Дослідження вже пов'язали виникнення цих "гігантських армій сарани" із сильними дощами та вітрами, і це, на жаль, погані новини, особливо в умовах кліматичної кризи, пише Live Science.

Нове дослідження показує, що сильний вітер і дощ можуть спровокувати широкомасштабні та синхронізовані спалахи пустельної сарани в ключових регіонах світу. Ба більше, учені прогнозують, що ареал проживання хижої сарани, яка пожирає посіви, збільшиться на 25% через зміну клімату.

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Автори дослідження зазначають, що їхня робота є першою, яка показує надійний зв'язок між великомасштабними синхронізованими нападами сарани та конкретними погодними умовами.

Масштаби цих гігантських роїв сарани вражають і лякають: усього один рій може налічувати десятки мільйонів комах і займати площу 2400 квадратних кілометрів. Водночас спалахи, які спостерігаються в Північній Африці, а також деяких частинах Близького Сходу й Азії, можуть лише за один день знищити сотні гектарів посівів, чого вистачило б, щоб нагодувати близько 35 тисяч осіб.

Учені помітили, що часом рої сарани нападають синхронізовано в різних місцях, спричиняючи знищення врожаю та порушуючи продовольчу безпеку в регіональних масштабах. У результаті дослідники зосередилися на розумінні цих подій, щоб знайти спосіб допомогти фермерам захистити свої посіви й уникнути катастрофи.

Під час дослідження вчені проаналізували велику базу даних Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, де відстежували кількість спалахів сарани в 36 країнах у період із 1985 по 2020 рік. Далі команда об'єднала цю інформацію з метеорологічними даними, такими як:

температура;

швидкість вітру;

кількість опадів.

У результаті вченим вдалося визначити рушійні сили виникнення синхронізованих роїв сарани. За словами провідного автора дослідження, докторанта Національного університету Сінгапуру Сіньюе Лі, їм із колегами вдалося знайти зв'язок між нападами сарани та кліматичними умовами, а саме дощами та сильним вітром.

Одна з теорій цього зв'язку припускає, що яйця сарани, які комахи масово відкладають у землю, вимагають високого рівня вологості ґрунту для розвитку та вилуплювання. Отже, сильні дощі прискорюють ріст рослин, забезпечуючи пишні посіви й іншу рослинність як готове джерело їжі для дитинчат, що вилупилися. Після цього вони підростають, а потім зграями підіймаються в небо. Водночас сильні вітри допомагають зграям сарани пересуватися на великі відстані та викликати спалахи в нових місцях.

За словами Лі, нове дослідження дає тривожний погляд на майбутнє Землі в умовах зміни клімату. Вчені змоделювали різні можливі сценарії в період із 2065 по 2100 рік, де нижчі або вищі викиди можуть призвести до меншого або більшого потепління. На жаль, навіть за найпозитивнішого сценарію з різким скороченням викидів у наявних "гарячих точках Африки й Азії" і далі спостерігатимуться зграї сарани.

У звичайному кліматичному сценарії поширення сарани призведе до витіснення сарани в нові, раніше незаселені регіони, такі як західна Індія, Іран, Афганістан і Туркменістан. У найгіршому сценарії їхній ареал проживання розшириться на 25%, що може поставити продовольчу безпеку всіх країн у вразливе становище.

Раніше Фокус писав про те, що умови високої гравітації роблять сарану неймовірно сильною.