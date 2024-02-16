Саранча синхронными волнами атакует разные регионы Земли: с чем это связано

Исследователи считают, что гигантские синхронизированные стаи саранчи могут стать более распространенными уже в ближайшее время.

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Стаи саранчи могут возникать одновременно в нескольких местах. Исследования уже связали возникновения этих "гигантских армий саранчи" с сильными дождями и ветров, и это, увы, плохие новости, особенно в условиях климатического кризиса, пишет Live Science.

Новое исследование показывает, что сильный ветер и дождь могут спровоцировать широкомасштабные и синхронизированные вспышки пустынной саранчи в ключевых регионах мира. Более того, ученые прогнозируют, что ареал обитания хищной саранчи, пожирающей посевы, увеличится на 25% из-за изменения климата.

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Авторы исследования отмечают, что их работа является первой, которая показывает надежную связь между крупномасштабными синхронизированными нападениями саранчи и конкретными погодными условиями.

Масштабы этих гигантских роев саранчи поразительны и пугают: всего один рой может насчитывать десятки миллионов насекомых и занимать площадь 2400 квадратных километров. В то же время вспышки, наблюдаемые в Северной Африке, а также некоторых частях Ближнего Востока и Азии, могут всего за один день уничтожить сотни гектаров посевов, чего хватило бы, чтобы накормить около 35 тысяч человек.

Ученые заметили, что порой рои саранчи нападают синхронизировано в разных местах, вызывая уничтожение урожая и нарушая продовольственную безопасность в региональных масштабах. В результате исследователи сосредоточились на понимании этих событий, чтобы найти способ помочь фермерам защитить свои посевы и избежать катастрофы.

В ходе исследования ученые проанализировали большую базу данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, где отслеживалось количество вспышек саранчи в 36 странах в период с 1985 по 2020 годы. Далее команда объединила эту информацию с метеорологическими данными, такими как:

температура;

скорость ветра;

количество осадков.

В результате ученым удалось определить движущие силы возникновения синхронизированных роев саранчи. По словам ведущего автора исследования, докторанта Национального университета Сингапура Синьюэ Ли, им с коллегами удалось найти связь между нападениями саранчи и климатическими условиями, а именно дождями и сильным ветром.

Одна из теорий этой связи предполагает, что яйца саранчи, которые насекомые массово откладывают в землю, требуют высокого уровня влажности почвы для развития и вылупления. Таким образом сильные дожди ускоряют рост растений, обеспечивая пышные посевы и другую растительность в качестве готового источника пищи для вылупившихся детенышей. После чего они подрастают, а затем стаями поднимаются в небо. В то же время сильные ветры помогают стаям саранчи передвигаться на большие расстояния и вызывать вспышки в новых местах.

По словам Ли, новое исследование дает тревожный взгляд на будущее Земли в условиях изменения климата. Ученые смоделировали различные возможные сценарии в период с 2065 по 2100 годы, где более низкие или высокие выбросы могут привести к меньшему или большему потеплению. Увы, даже при самом позитивном сценарии с резким сокращением выбросов, в существующих "горячих точках Африки и Азии" будут продолжать наблюдаться стаи саранчи.

В обычном климатическом сценарии распространение саранчи приведет к вытеснению саранчи в новые, ранее необитаемые регионы, такие как западная Индия, Иран, Афганистан и Туркменистан. В самом худшем сценарии их ареал обитания расширится на 25%, что может поставить продовольственную безопасность всех стран в уязвимое положение.

Ранее Фокус писал о том, что условия высокой гравитации делают саранчу невероятно сильной.