Саранча добралась до моря: на пляжах Одессы заметили нашествие опасных насекомых (видео)

Большое количество перелетной саранчи вышло прямо к побережью Черного моря в Одессе и южных районах области. Специалисты предупреждают о серьезной угрозе для урожаев и призывают к обработке посевов инсектицидами.

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Как сообщают местные Telegram-каналы, облака перелетной саранчи добрались до морского побережья Одессы и юга области, где уже фиксируется активность насекомых вблизи пляжей, сельскохозяйственных полей и водоемов. Фокус более подробно рассказывает о нашествии саранчи в Одесской области.

Саранча вышла к побережью Черного моря

По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, вспышка активности саранчовых зафиксирована из-за массового размножения насекомых в южных районах Республики Молдова. Особенно критическая ситуация сложилась в Тараклийском и Чадыр-Лунгском районах, откуда насекомые мигрировали в приграничные регионы Одесской области, в частности в Болградский район.

В этих районах уже обработаны поля после уборки рапса, пшеницы и ячменя разрешенными в Украине инсектицидами. Госпродпотребслужба отмечает, что сейчас режим защиты растений в области не введен, поскольку количество саранчи пока не превысило критический порог.

Специалисты отмечают: перелетная саранча (Locusta migratoria) является одним из самых опасных насекомых для сельского хозяйства. Она поражает в основном злаковые культуры — кукурузу, просо, пшеницу, сорго, а также поедает колосья, листья и даже сочные плоды.

"Это типичный полифаг, способный уничтожить все зеленое на своем пути. Особенно опасны стадные формы саранчи, которые массово размножаются и передвигаются большими группами", — предупреждают в Госпродпотребслужбе.

По словам экспертов, одна особь саранчи за свою жизнь съедает до 500 граммов растительной массы. Ее потомство может уничтожить столько травы, сколько достаточно для кормления двух овец в течение года. Массовое распространение таких насекомых может вызвать значительные экономические потери.

Сейчас в нескольких районах Одесской области продолжается мониторинг — специалисты проверяют поля, пастбища и побережья, где насекомые уже были замечены. Особое внимание уделяют районам, где недавно состоялась уборочная кампания и остались стерня и органические остатки — привлекательная среда для саранчи.

В Госпродпотребслужбе призывают аграриев и жителей прибрежных районов в случае выявления очагов саранчи срочно обращаться в территориальные органы службы. Во время обработки культур следует строго придерживаться регламентов применения средств защиты в соответствии с "Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине".

Как сообщал Фокус, саранча приближается к Киеву: насекомые съедают огромные объемы урожая.

От нашествия саранчи также страдает Запорожье.

Саранча синхронными волнами атакует разные регионы Земли: с чем это связано.