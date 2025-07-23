Саранча приближается к Киеву: насекомые съедают огромные объемы урожая (фото, видео)

Саранчу видели жители Днепра, Кривого Рога, Винницы и Одесской области. Биологи прогнозируют, что в 2026 году в Украине будет в 400 раз больше новых особей насекомых.

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Саранча подбирается все ближе к Киеву: насекомых видели в Днепре, Кривом Роге, в Одесской области и в Виннице. Пока это лишь единичные случаи, но они порождают беспокойство, пишет издание "Телеграф".

Массовое нашествие саранчи ранее фиксировали в Запорожье. Саранча залетала в жилые дома, оседала на балконах и деревьях. Пришла саранча в город из высохшего Каховского водохранилища, там расплодились два вида: саранча перелетная и египетская.

Cтая саранчи с юга может добраться до любой области Украины

Фактически, стая насекомых с юга может добраться до любой области Украины за несколько дней, предупреждают экологи.

Насекомое неопасно для людей, но может уничтожать огромные объемы урожая пшеницы, кукурузы, овощей. Насекомое съедает солому и даже древесину. Специалисты подсчитали, что тысяча насекомых на квадратном метре уничтожает 30 килограмм растений.

Причины нашествия комплексные: подрыв Каховской ГЭС создал влажные территории, идеальные для размножения саранчи. К этому добавляются климатические изменения и природные циклы. Последний раз такая активность была 15–20 лет назад, но сейчас масштабы могут быть рекордными.

Саранча в Украине: к 2026 году может родиться в 400 раз больше особей

Доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. А. Гончара Виктор Бригадиренко рассказал, что саранча — довольно плодовитая.

В Украине может родиться в 400 раз больше новых особей саранчи

Уже на следующий год в Украине может родиться в 400 раз больше новых особей: в одной яйцекладке находится до 80 яиц. Но столько саранчи обычно не выживает, ведь их съедают хищники.

"Из 400 выживает десяток-два десятка, поэтому численность саранчи стабильна", — рассказал он.

Популяция насекомых может увеличиться только после одной засушливой осени, если из всех кладок будут вылупляться новые насекомые. Это приведет к ужасным последствиям, так как прежде всего саранча выедает злаковые культуры.

В то же время доктор биологических наук Роман Новицкий уверен, что скоро сработают природные механизмы саморегуляции и количество насекомых уменьшится.

Биолог говорит, что не стоит бороться с саранчой химикатами, так как они уничтожают полезных насекомых, птиц и мелких животных.

В Пятикнижии Библии саранча была восьмой карой Египта. Насекомые покрыли всю землю и съели растительность.

Напомним, в прошлом году стаи саранчи видели одновременно в нескольких странах. Их замечали в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Также Фокус писал о нашествии саранчи на столицу мексиканского штата Юкатан. Ученые предупреждали, что скоро саранча станет массовым явлением.