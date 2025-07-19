"Наши колибри": на Запорожье напали полчища саранчи (видео)

Нашествие насекомых в регионе началось с поселка Кушугум и дальше распространилось на областной центр. Насекомые залетают даже в окна последних этажей многоквартирных домов.

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В Запорожье, в частности в Коммунарском районе, в районе Опытной станции и по улице Ласточкина зафиксировали массовое нашествие саранчи. Насекомых ловят даже в Шевченковском районе и на Правом берегу, пишет местное издание "Забор".

Саранча летает над жилыми кварталами областного центра, залетает в окна даже на верхних этажах, оседает на балконах и деревьях, жалуются местные жители.

"Наши запорожские колибри", — шутят они, публикуя видео с сотнями и тысячами вредителей.

Перед этим Запорожский горсовет поручил районным администрациям предусмотреть средства на борьбу с саранчой и быть готовыми к возникновению очагов вредителя в городе. Для уничтожения саранчи, с соблюдением норм безопасности будут использовать химические препараты. В городе их будут применять в утренние и вечерние часы, при отсутствии посторонних.

Отметим, саранча сначала активизировалась недалеко от областного центра, в частности, в поселках Малокатериновка и Кушугум.

Сарана Фото: соцсети

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Запорожской области сообщили, что причиной вспышки стали засушливые годы и отсутствие обработки почв, из-за чего насекомые быстро размножаются и мигрируют на большие расстояния. На территории Кушугумской территориальной общины были обнаружены очаги саранчи с численностью 40-50 экземпляров на м.кв, а иногда даже до 80 экземпляров на "квадрат", что значительно превышает экономический порог вредоносности.

Размер саранчи Фото: соцсети

Пришла саранча из высохшего Каховского водохранилища, где одновременно расплодились два ее вида: саранча перелетная и саранча египетская.

Местные власти начали обработку территорий несельскохозяйственного назначения, где зафиксировано массовое скопление саранчи, призвав аграриев принять меры по недопущению распространения саранчи на землях сельскохозяйственного назначения, а жителей громады — обработать собственные приусадебные участки и дворы.

Специалисты обрабатывают территории от саранчи Фото: соцсети

Борьба с вредителями продолжается уже несколько дней подряд.

Напомним, что на дне обмелевшего Каховского водохранилища выросли высокие ивовые деревья.

Также Фокус писал, что ученые призвали людей есть сверчков, которые оказались полезнее и безопаснее пшеницы.