Достигают 9 метров в высоту: на дне Каховского водохранилища вырос густой ивовый лес (видео)

Два года назад ВС РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Сейчас на дне обмелевшего водохранилища Украины выросли высокие деревья.

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Об этом рассказывают местные жители.

По их словам, высота выросших ив достигает, как минимум, шести, а то и девяти метров.

Когда-то на этом месте, вспоминают жители Никополя, водились десятки различных видов птиц и рыбы, а сейчас здесь лишь тонны ракушек погибших моллюсков.

За два года на пространстве, которое природа смогла отвоевать у человека, образовался свой микроклимат, выросло множество деревьев, появились новые растения, а возле воды поселились сотни птиц.

Напомним, на месте Каховского водохранилища образовалось 150 тысяч гектаров молодого леса. И экологи выступают против возможного восстановления Каховской ГЭС, так как это станет экоцидом, только в разы масштабнее, чем затопление территорий в результате строительства дамбы.

Осенью 2024 года вербы, выросшие на дне Каховского водохранилища, достигали 5 метров в высоту. И если экологам удастся сохранить этот массив, то через 20 лет это будет самым большим подобным лесом в Европе, считают они.

Фокус также писал, что после подрыва дамбы на Каховской ГЭС на дне водохранилища стали находить древние артефакты.

Археологи, как сообщалось, находили предметы времен Второй мировой войны, украинского казачества, Византии и даже эпохи палеолита.