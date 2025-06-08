Досягають 9 метрів у висоту: на дні Каховського водосховища виріс густий вербовий ліс (відео)

Два роки тому ЗС РФ підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Зараз на дні обмілілого водосховища України виросли високі дерева.

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Про це розповідають місцеві жителі.

За їхніми словами, висота верб, що виросли, сягає щонайменше шести, а то й дев'яти метрів.

Колись на цьому місці, згадують жителі Нікополя, водилися десятки різних видів птахів і риби, а зараз тут лише тонни мушель загиблих молюсків.

За два роки на просторі, який природа змогла відвоювати у людини, утворився свій мікроклімат, виросло безліч дерев, з'явилися нові рослини, а біля води оселилися сотні птахів.

Нагадаємо, на місці Каховського водосховища утворилося 150 тисяч гектарів молодого лісу. І екологи виступають проти можливого відновлення Каховської ГЕС, оскільки це стане екоцидом, тільки в рази масштабнішим, ніж затоплення територій унаслідок будівництва дамби.

Восени 2024 року верби, що виросли на дні Каховського водосховища, сягали 5 метрів у висоту. І якщо екологам вдасться зберегти цей масив, то через 20 років це буде найбільшим подібним лісом у Європі, вважають вони.

Фокус також писав, що після підриву дамби на Каховській ГЕС на дні водосховища стали знаходити стародавні артефакти.

Археологи, як повідомлялося, знаходили предмети часів Другої світової війни, українського козацтва, Візантії і навіть епохи палеоліту.