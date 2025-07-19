"Наші колібрі": на Запоріжжя напали полчища сарани (відео)

Нашестя комах у регіоні розпочалося з селища Кушугум й далі розповсюдилося на обласний центр. Комахи залітають навіть у вікна останніх поверхів багатоквартирних будинків.

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У Запоріжжі, зокрема у Комунарському районі, в районі Дослідної станції та по вулиці Ласточкіна зафіксували масове нашестя сарани. Комах ловлять навіть в Шевченківському районі та на Правому березі, пише місцеве видання "Забор".

Сарана літає над житловими кварталами обласного центру, залітає у вікна навіть на верхніх поверхах, осідає на балконах і деревах, скаржаться місцеві жителі.

"Наші запорізькі колібрі", — жартують вони, публікуючи відео з сотнями й тисячами шкідників.

Перед цим Запорізька міськрада доручила районним адміністраціям передбачити кошти на боротьбу з сараною та бути готовими до виникнення вогнищ шкідника у місті. Для знищення сарани, з дотриманням норм безпеки використовуватимуть хімічні препарати. У місті їх застосовуватимуть у ранкові та вечірні години, за відсутності сторонніх.

Зазначимо, сарана спочатку активізувалася неподалік обласного центру, зокрема, у селищах Малокатеринівка та Кушугум.

Сарана Фото: соцмережi

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області повідомили, що причиною спалаху стали посушливі роки та відсутність обробки ґрунтів, через що комахи швидко розмножуються й мігрують на великі відстані. На території Кушугумської територіальної громади було виявлено осередки сарани з чисельністю 40-50 екземплярів на м.кв, а подекуди навіть до 80 екземплярів на "квадрат", що значно перевищує економічний поріг шкодочинності.

Розмір сарани Фото: соцмережi

Прийшла сарана з висохлого Каховського водосховища, де одночасно розплодилися два її види: сарана перелітна і сарана єгипетська.

Місцева влада розпочала обробку територій несільськогосподарського призначення, де зафіксовано масове скупчення сарани, закликавши аграріїв вжити заходів щодо недопущення поширення сарани на землях сільськогосподарського призначення, а мешканців громади — обробити власні присадибні ділянки та подвір’я.

Фахівці обробляють території від сарани Фото: соцмережі

Боротьба зі шкідниками триває вже декілька днів поспіль.

Нагадаємо, що на дні обмілілого Каховського водосховища виросли високі вербові дерева.

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