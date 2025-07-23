Сарана наближається до Києва: комахи з'їдають величезні обсяги врожаю (фото, відео)

Сарану бачили жителі Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та Одеської області. Біологи прогнозують, що 2026 року в Україні буде в 400 разів більше нових особин комах.

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Сарана підбирається все ближче до Києва: комах бачили в Дніпрі, Кривому Розі, на Одещині та у Вінниці. Поки що це лише поодинокі випадки, але вони породжують занепокоєння, пише видання "Телеграф".

Масове нашестя сарани раніше фіксували в Запоріжжі. Сарана залітала в житлові будинки, осідала на балконах і деревах. Прийшла сарана в місто з висохлого Каховського водосховища, там розплодилися два види: сарана перелітна і єгипетська.

Зграя сарани з півдня може дістатися будь-якої області України

Фактично, зграя комах із півдня може дістатися будь-якої області України за кілька днів, попереджають екологи.

Комаха безпечна для людей, але може знищувати величезні обсяги врожаю пшениці, кукурудзи, овочів. Комаха з'їдає солому і навіть деревину. Фахівці підрахували, що тисяча комах на квадратному метрі знищує 30 кілограмів рослин.

Причини навали комплексні: підрив Каховської ГЕС створив вологі території, ідеальні для розмноження сарани. До цього додаються кліматичні зміни та природні цикли. Востаннє така активність була 15-20 років тому, але зараз масштаби можуть бути рекордними.

Сарана в Україні: до 2026 року може народитися в 400 разів більше особин

Доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко розповів, що сарана — досить плідна.

В Україні може народитися в 400 разів більше нових особин сарани

Уже наступного року в Україні може народитися в 400 разів більше нових особин: в одній яйцекладці міститься до 80 яєць. Але стільки сарани зазвичай не виживає, адже їх з'їдають хижаки.

"Із 400 виживає десяток-два десятки, тому чисельність сарани стабільна", — розповів він.

Популяція комах може збільшитися тільки після однієї посушливої осені, якщо з усіх кладок будуть вилуплюватися нові комахи. Це призведе до жахливих наслідків, бо насамперед сарана виїдає злакові культури.

Водночас доктор біологічних наук Роман Новицький упевнений, що скоро спрацюють природні механізми саморегуляції і кількість комах зменшиться.

Біолог каже, що не варто боротися з сараною хімікатами, оскільки вони знищують корисних комах, птахів і дрібних тварин.

У П'ятикнижжі Біблії сарана була восьмою карою Єгипту. Комахи вкрили всю землю і з'їли рослинність.

Нагадаємо, торік зграї сарани бачили одночасно в кількох країнах. Їх помічали в Північній Африці, на Близькому Сході та в Азії.

Також Фокус писав про нашестя сарани на столицю мексиканського штату Юкатан. Вчені попереджали, що скоро сарана стане масовим явищем.