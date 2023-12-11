Апокалипсис здесь. Ученые рассказали, кто виноват в нашествии саранчи в Мексике (фото)

На прошлой недели многотысячные стаи саранчи длинной в несколько километров наводнили столицу мексиканского штата Юкатан.

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Небо над юго-восточной Мексикой невероятно потемнело, а местные жители боялись выйти из своих домов — причиной тому стало невероятное количество саранчи, стаи которой обрушились на столицу мексиканского штата Юкатан, пишет Daily Mail.

При этом местные власти заявили, что саранча должна пройти через город приблизительно за два дня и не подвергнет опасности местные посевы. Ученые отмечают, что небо над Мексикой заполонила центрально-американская саранча (CAL), которая является известным здесь вредителем и время от времени проносится вихрем над головами местных жителей, уничтожая до 30 тонн растительности в день.

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По словам ученых, CAL является родным насекомым для этого региона, богатого растительностью на северо-западе. Местные жители и социальные сети тут же вспыхнули волной сообщений о том, что саранча является предвестником Апокалипсиса.

Едва ли человечество в скором времени ждет какой-либо апокалиптический сценарий, однако в прошлом году ученые уже предупреждали, что нашествия саранчи в будущем, вероятно, станут массовым явлением. Авторы исследования пришли к выводу, что интенсивность набегов саранчи "резко увеличиться во всем мире", а причиной тому изменения климата. В результате пострадает урожай, а цены на продукты питания могут возрасти.

По словам Марио Пут-Печа, работающего в Комитете по защите растений штата Юкатан, CAL является давним местным вредителем, способным поедать в день около 30 тонн растительности, и уничтожающим около 6 миллионов гектаров земли.

Исследователи уже обнаружили, что глобальное потепление планеты лишь увеличивает набеги саранчи, а потому планируют в дальнейшем использовать некоторые факторы климатической системы для прогнозирования нашествий. Например, предполагается, что в этом могут помочь состояние Южного колебания Эль-Ниньо, господствующее сегодня в Тихом океане и влияющее на климат планеты, текущее состояние местной растительности и жуки-хищники обитающие в регионе.

Ранее Фокус писал о том, ученые раскрыли секрет полета саранчи.