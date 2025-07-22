Запорожье страдает от нашествия саранчи, под угрозой еще один регион: как спасти урожай

Жители Запорожской области жалуются, что саранча уничтожает овощи, ягоды, цветы и даже деревья. Биолог Виктор Бригадиренко связывает нашествие с климатическими изменениями. Фокус разобрался, какой вред несут эти насекомые и как им противостоять.

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На Запорожье сунет саранча. Об этом 21 июля заявил в Facebook народный депутат III, IV и VII созывов Олег Тягнибок, опубликовав видео с множеством насекомых.

Нашествие саранчи: насекомые атакуют Запорожье

В местном СМИ Inform.zp.ua передали, что саранча массово уничтожает овощи, ягоды, цветы и даже молодые деревья.

"Больше всего страдают томаты, кабачки, тыквы и другие сочные культуры, но в отдельных случаях саранча ест буквально все — даже траву", — отметили журналисты.

В издании "Главком" сообщили, что саранча уже атакует Запорожскую область, однако под угрозой — еще и Днепропетровская. По данным "Информатора", насекомые продвигаются с территории бывшего Каховского водохранилища, которое после подрыва дамбы оккупационными войсками превратилось в сухую степь.

Нашествие саранчи: как вредит саранча: как вредит саранча

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. А. Гончара Виктор Бригадиренко в комментарии "Главкому" объяснил, что в Украине наблюдается потепление из-за климатических изменений. Из-за этого паразиты, которые должны поражать яйца саранчи, нормально не развиваются в популяции, и численность насекомых возрастает в десятки раз.

"Это нормальное явление в тропических странах — в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, в Южной Америке. Раз в несколько лет — три, пять или двенадцать — наблюдают вспышки этого насекомого. Это такая общебиологическая тенденция", — отметил ученый.

Он пояснил, что преимущественно саранча питается злаковыми, но потом может поедать и другие культуры.

"Это не только пшеница, рожь, ячмень, но и камыш и различные виды злаков, которые растут по берегам воды. Кроме однодольных, саранча может потреблять и двудольные растения — овощи, эфиромасличные культуры. Но это не первичная и не любимая часть ее рациона", — уточнил Бригадиренко.

По его словам, нашествия саранчи могут быть масштабными и вызывать ужасные последствия. Чтобы такое наблюдалось в степной зоне Украины, нужна лишь одна жаркая осень и вторая половина года. При этом размножаются насекомые обычно во влажных почвах с травянистой растительностью, поэтому опасность угрожает поймам рек. Речь идет как о малых, так и больших реках.

"Если все кубишки саранчи в таких условиях выживают, мы получим вспышку в 100 раз. Затем она съедает всю растительность, прыгает или летит. Если это уже взрослая особь — распространяется на десятки километров дальше. И тогда уже не имеет значения, что ест: деревья, кустарники, двудольные, однодольные, все подряд, потому что меняется ее поведение, гормональный статус", — описал биолог.

Нашествие саранчи: как спасти урожай

Аграрный специалист Наталья Ромашкина посоветовала использовать:

биологические препараты, например "Актоцид", для томатов, огурцов, кабачков — после вечерней обработки уже утром можно безопасно собирать урожай, но для эффективности нужна двойная доза;

химические препараты, например Амплиго", для цветов, хвойных, декоративных деревьев и газонов — тоже дозу надо удваивать, использовать можно только для несъедобных растений или таких, которые будут созревать еще 21 сутки.

Также можно защитить растения физически, натянув сетки или старые шторы. Кроме того, саранчой питаются чайки, гуси и куры, поэтому домашнюю птицу следует выпускать на участок.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Запорожской области советовали использовать инсектициды из перечня разрешенных пестицидов и агрохимикатов, в частности "Хлорпиривит-агро" КЭ, "Хантер" КЭ, "Фьюри" ВЕ, "Флоксен 247 SC" или другие.

Кушугумский поселковый совет рекомендовал обработку участков средством ЭНЖИО. Пресс-служба объяснила, что оно дает быстрый и длительный эффект, но при этом безопасно при правильном использовании. Также Кушугумская громада посоветовала такие "проверенные и относительно безопасные препараты": "Аркит", "Молния КЭ", "Гринфорд", "Дихлор БК, КЭ", "Энтио", "Эфория", "Залп КЭ", "Иназума", "Камитари", "Карейе Зеон", "Матч 050", "Нирвана".

Напомним, перед применением инсектицидов нужно предупреждать пчеловодов и жителей общины об обработке. Ранее нашествие саранчи уже прошлось по Винницкой, Одесской и Запорожской областям. В Госпродпотребслужбе информировали о плотности насекомых до 80 особей на квадратный метр.

Ранее отмечалось, что в Запорожье саранча летает над жилыми кварталами, залетает в окна даже на верхних этажах, оседает на балконах и деревьях. Горсовет заявлял, что будет проводить обработку химическими препаратами утром и вечером, когда на улицах нет людей.