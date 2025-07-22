Запоріжжя потерпає від нашестя сарани, під загрозою ще один регіон: як врятувати врожай

Жителі Запорізької області скаржаться, що сарана знищує овочі, ягоди, квіти й навіть дерева. Біолог Віктор Бригадиренко пов’язує нашестя з кліматичними змінами. Фокус розібрався, яку шкоди несуть ці комахи і як їм протистояти.

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На Запоріжжя суне сарани. Про це 21 липня заявив у Facebook народний депутат III, IV та VII скликань Олег Тягнибок, опублікувавши відео з безліччю комах.

Нашестя сарани: комахи атакують Запоріжжя

У місцевому ЗМІ Inform.zp.ua передали, що сарана масово знищує овочі, ягоди, квіти й навіть молоді дерева.

"Найбільше потерпають томати, кабачки, гарбузи та інші соковиті культури, але в окремих випадках сарана їсть буквально все — навіть траву", — зауважили журналісти.

У виданні "Главком" повідомили, що сарана вже атакує Запорізьку область, однак під загрозою — ще й Дніпропетровська. За даними "Інформатора", комахи просуваються з території колишнього Каховського водосховища, яке після підриву дамби окупаційними військами перетворилося на сухий степ.

Нашестя сарани: як шкодить сарана

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко у коментарі "Главкому" пояснив, що в Україні спостерігається потепління через кліматичні зміни. Через це паразити, які мали б вражати яйця сарани, нормально не розвиваються в популяції, і численність комах зростає у десятки разів.

"Це нормальне явище у тропічних країнах — в Африці, на Близькому Сході, в Індії, у Південній Америці. Раз на кілька років — три, п’ять чи дванадцять — спостерігають спалахи цієї комахи. Це така загальнобіологічна тенденція", — зазначив науковець.

Він пояснив, що переважно сарана харчується злаковими, але потім може поїдати й інші культури.

"Це не лише пшениця, жито, ячмінь, а й очерет та різні види злаків, які ростуть по берегах води. Крім однодольних, сарана може споживати й дводольні рослини — овочі, ефіроолійні культури. Але це не первинна і не улюблена частина її раціону", — уточнив Бригадиренко.

З його слів, нашестя сарани можуть бути масштабними й спричиняти жахливі наслідки. Щоб таке спостерігалось у степовій зоні України, потрібна лише одна спекотна осінь і друга половина року. При цьому розмножуються комахи зазвичай у вологих ґрунтах з трав’янистою рослинністю, тому небезпека загрожує заплавам річок. Йдеться як про малі, та і великі річки.

"Якщо всі кубишки сарани в таких умовах виживають, ми отримаємо спалах у 100 разів. Потім вона з’їдає всю рослинність, стрибає або летить. Якщо це вже доросла особина — поширюється на десятки кілометрів далі. І тоді вже немає значення, що їсть: дерева, чагарники, дводольні, однодольні, все поспіль, тому що змінюється її поведінка, гормональний статус", — описав біолог.

Нашестя сарани: як врятувати врожай

Аграрна фахівчиня Наталія Ромашкіна порадила використовувати:

біологічні препарати, наприклад "Актоцид", для томатів, огірків, кабачків — після вечірньої обробки вже зранку можна безпечно збирати врожай, але для ефективності потрібна подвійна доза;

хімічні препарати, наприклад Ампліго", для квітів, хвойних, декоративних дерев і газонів — теж дозу треба подвоювати, використовувати можна лише для неїстівних рослин або таких, що дозріватимуть ще 21 добу.

Також можна захистити рослини фізично, натягнувши сітки або старі штори. Окрім того, сараною харчуються чайки, гуси й кури, тож домашню птицю слід випускати на ділянку.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області радили використовувати інсектицидіи з переліку дозволених пестицидів та агрохімікатів, зокрема "Хлорпірівіт-агро" КЕ, "Хантер" КЕ, "Ф’юрі" ВЕ, "Флоксен 247 SC" або інші.

Кушугумська селищна рада рекомендувала обробку ділянок засобом ЕНЖІО. Пресслужба пояснила, що він дає швидкий і тривалий ефект, але при цьому безпечний за правильного використання. Також Кушугумська громада порадила такі "перевірені й відносно безпечні препарати": "Аркіт", "Блискавка КЕ", "Грінфорд", "Дихлор БК, КЕ", "Ентіо", "Ефорія", "Залп КЕ", "Іназума", "Камітарі", "Карейе Зеон", "Матч 050", "Нірвана".

Нагадаємо, перед застосуванням інсектицидів потрібно попереджати бджолярів та жителів громади про обробку. Раніше нашестя сарани вже пройшлося Вінницькою, Одеською та Запорізькою областями. У Держпродспоживслужбі інформували про щільність комах до 80 особин на квадратний метр.

Раніше зазначалося, що у Запоріжжі сарана літає над житловими кварталами, залітає у вікна навіть на верхніх поверхах, осідає на балконах і деревах. Міськрада заявляла, що проводитиме обробку хімічними препаратами зранку і ввечері, коли на вулицях немає людей.