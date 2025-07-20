На черзі Дніпропетровщина: на південний схід України обрушилася нова напасть (відео)

Величезні полчища сарани зафіксовані на території Дніпропетровщини, куди вона перекочувала із Запорізької області.

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Через спекотну і посушливу погоду комахи активно розмножуються і можуть завдати значної шкоди сільськогосподарським угіддям, пише Dnepr.info.

За словами фахівців, сарана знищує врожай і зараз сконцентрувалася на посівах соняшнику. Зокрема, пошкодження культур уже зафіксовано в Херсонській області.

Фермерів Дніпропетровщини закликають якнайшвидше перевірити свої поля, приділивши особливу увагу неораним ділянкам, узбіччям доріг і пасовищам, де сарана особливо активна вранці та ввечері.

Для знищення сарани дозволено використовувати зареєстровані інсектициди, однак перед цим їм необхідно попередити бджолярів і жителів громади.

Раніше сарана вже пройшлася Вінницькою, Одеською та Запорізькою областями. Як пише запорізький ресурс "ЗаБор", комахи, які спершу атакували околиці обласного центру, дісталися вже Олександрівського району міста.

Місцеві жителі публікують фото та відео з наслідками. На кадрах видно хмари сарани, яка за день з'їдає листя на деревах, залишаючи лише голі гілки.

У Малокатеринівці непрохані гості знищують усе під чисту.

Про засилля єгипетської сарани в Кушугумській громаді Запорізького району районі стало відомо ще наприкінці червня.

За даними експертів, перші хмари комах прийшли з території висохлого Каховського водосховища.

Як повідомила заступник начальника управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби Людмила Кир'ян, щільність комах становить 40-50 особин на квадратний метр, а в окремих місцях — до 80. Це значно перевищує економічний поріг шкодочинності.

Спочатку влада запевняла, що все перебуває під контролем, проте місцеві жителі почали скаржитися до селищної ради та навіть до обласної військової адміністрації.

З липня почалася масштабна обробка земель громади хімзасобами.

Після того як сарану було виявлено в Запоріжжі, мерія розпорядилася районним адміністраціям приготуватися до боротьби з навалою шкідників.

Кілька днів тому нашестя комах добралося до Комунарського району, а напередодні вони хвилями у великій кількості літали Пісками та "Хвилею".

У Балабиному місцевий житель 27 хвилин спостерігав величезну хмару сарани, яка нескінченним потоком ішла на Запоріжжя.

Раніше Фокус писав, що сарана синхронними хвилями атакує різні регіони Землі.