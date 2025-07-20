На очереди Днепропетровщина: на юго-восток Украины обрушилась новая напасть (видео)

Огромные полчища саранчи зафиксированы на территории Днепропетровщины, куда она перекочевала из Запорожской области.

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Из-за жаркой и засушливой погоды насекомые активно размножаются и могут нанести значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, пишет Dnepr.info.

По словам специалистов, саранча уничтожает урожай и сейчас сконцентрировалась на посевах подсолнечника. В частности, повреждения культур уже зафиксированы в Херсонской области.

Фермеров Днепропетровщины призывают как можно быстрее проверить свои поля, уделив особое внимание непаханым участкам, обочинам дорог и пастбищам, где саранча особенно активна утром и вечером.

Для уничтожения саранчи разрешено использовать зарегистрированные инсектициды, однако перед этим им необходимо предупредить пчеловодов и жителей общины.

Ранее саранча уже прошлась по Винницкой, Одесской и Запорожской областях. Как пишет запорожский ресурс "ЗаБор", насекомые, сначала атаковавшие окрестности областного центра, добрались уже до Александровского района города.

Местные жители публикуют фото и видео с последствиями. На кадрах видно тучи саранчи, которая за день съедает листья не деревьях, оставляя лишь голые ветки.

В Малокатериновке непрошенные гости уничтожают все под чистую.

О засилье египетской саранчи в Кушугумской общине Запорожского района районе стало известно еще в конце июня.

По данным экспертов, первые тучи насекомых пришли с территории высохшего Каховского водохранилища.

Как сообщила заместитель начальника управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы Людмила Кирьян, плотность насекомых составляет 40-50 особей на квадратный метр, а в отдельных местах — до 80. Это значительно превышает экономический порог вредоносности.

Сначала власти уверяли, что все находится под контролем, однако местные жители начали жаловаться в поселковый совет и даже в областную военную администрацию.

С июля началась масштабная обработка земель общины химсредствами.

После того как саранча была обнаружена в Запорожье, мэрия распорядилась районным администрациям приготовиться к борьбе с нашествием вредителей.

Пару дней назад нашествие насекомых добралось до Коммунарского района, а накануне они волнами в большом количестве летали Песками и "Волной".

В Балабино местный житель 27 минут наблюдал огромное облако саранчи, которая нескончаемым потоком шла на Запорожье.

Ранее Фокус писал, что саранча синхронными волнами атакует разные регионы Земли.