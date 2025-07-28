Жара отступает: синоптики уточнили прогноз погоды на конец июля (карты)

В начале текущей недели в Украине будут дожди, но на юге будут удерживаться сухость и жара. И лишь в последние дни июля ожидается незначительное снижение температуры воздуха.

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В Украине до конца недели прогнозируют разнообразную по территории погоду: в южной части сохранится сухая с сильной жарой погода; на остальной территории — также жарко, однако на западе и севере периодически будут проходить дожди разной интенсивности. О погоде до конца июля рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Из прогноза следует, что спад жары можно ожидать с 30 июля до 1 августа.

Погода в Украине 28 июля

В течение понедельника в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно, значительные дожди, грозы; температура днем +23... +28 градусов.

Погода на 28 июля Фото: Укргидрометцентр

В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, умеренные, в Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди, грозы; в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков. Температура днем +29... +34 градусов, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара до +38 градусов, в северных областях +27... +32 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Стоит заметить, что на Киевщине и в самой столице до конца дня 28 июля будут идти дожди. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях и желтом уровне опасности.

Погода в Украине 29 июля

Во вторник снова прогнозируют осадки в западной части, кроме Закарпатья, в Житомирской, Винницкой, Николаевской областях и в центре страны. Ночью и днем облачно с прояснениями, ветер северо-западный, юго-восточный, от 5-10 до 7-12 м/с.

Погода на 29 июля Фото: Укргидрометцентр

Средняя температура воздуха ночью +20... +22 градусов, в западных областях +16... +18 градусов, в южных +22... +24 градусов. Днем жарче всего будет на юге — до +34... +37 градусов, на северо-востоке, в центре до +33 градусов, в Винницкой области до +27 градусов, а на Житомирщине и в западных областях +21... +24 градусов.

Погода в Украине 30 июля

В среду облачная и дождливая погода распространится на большую часть Украины. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами от запада до Днепропетровщины и Запорожья. В остальных южных областях и на крайнем востоке — будет сухо.

Погода на 30 июля Фото: Укргидрометцентр

Средняя температура воздуха в течение ночи +20... +22 градусов, только в западных областях +13... +16 градусов. Днем на западе и севере от +22 до +24 градусов, в Черкасской и Киевской областях +23... +25 градусов. В южных областях несколько спадет жара — ожидается +31... +33 градусов, как и в центре страны. Днем ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Украине 31 июля

31 июля в Украине будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Кратковременный дождь возможен лишь на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на 31 июля Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью в среднем составит +20... +22 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Из-за значительных дождей 28 июля в ряде областей объявлен I (желтый) уровень опасности погодных условий. Они могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Кроме этого, в течение 28-30 июля из-за прогнозируемых значительных осадков ожидается прохождение невысоких дождевых паводков с повышением уровней воды над уровнями на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области. Местами даже возможен начальный выход воды на пойму.

В горных районах Прикарпатья возможно образование локальных селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что 28 июля на погоду в Украине будет влиять циклон Karlheinz с центром над Польшей. По ее словам, он повлечет осадки в западной части Украины.

А непогода в Одесской области уже вызвала трагедию. Дерево упало на палатку в которой прятались подростки. Погиб 15-летний мальчик.