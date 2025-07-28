Спека відступає: синоптики уточнили прогноз погоди на кінець липня (карти)

На початку поточного тижня в Україні будуть дощі, але на півдні утримуватимуться сухість і спека. І лише в останні дні липня очікується незначне зниження температури повітря.

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В Україні до кінця тижня прогнозують різноманітну по території погоду: у південній частині утримається суха із сильною спекою погода; на решті території — також жарко, однак на заході та півночі періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності. Про погоду до кінця липня розповіли синоптики Укргідрометцентру.

З прогнозу випливає, що спад спеки можна очікувати із 30 липня до 1 серпня.

Погода в Україні 28 липня

Протягом понеділка у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, значні дощі, грози; температура вдень +23… + 28 градусів.

Погода на 28 липня Фото: Укргідрометцентр

У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, помірні, у Київській та Черкаській областях місцями значні дощі, грози; в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів. Температура вдень +29… +34 градусів, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека до +38 градусів, у північних областях +27… +32 градусів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Варто зауважити, що на Київщині та в самій столиці до кінця дня 28 липня будуть йти дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та жовтий рівень небезпеки.

Погода в Україні 29 липня

У вівторок знову прогнозують опади в західній частині, крім Закарпаття, на Житомирщині, Вінниччині, Миколаївщині й у центрі країни. Уночі та вдень хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, південно-східний, від 5-10 до 7-12 м/с.

Погода на 29 липня Фото: Укргідрометцентр

Середня температура повітря вночі +20… +22 градусів, у західних областях +16… +18 градусів, у південних +22… +24 градусів. Вдень найспекотніше буде на півдні – до +34… +37 градусів, на північному сході, в центрі до +33 градусів, у Вінницькій області до +27 градусів, а на Житомирщині та в західних областях +21… +24 градусів.

Погода в Україні 30 липня

У середу хмарна й дощова погода пошириться на більшу частину України. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами від заходу до Дніпропетровщини й Запоріжжі. В інших південних областях та на крайньому сході – буде сухо.

Погода на 30 липня Фото: Укргідрометцентр

Середня температура повітря протягом ночі +20… +22 градусів, тільки в західних областях +13… +16 градусів. Вдень на заході й півночі від +22 до +24 градусів, на Київщині й Черкащині +23… +25 градусів. У південних областях дещо спаде спека – очікується +31… +33 градусів, як і в центрі країни. Удень вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода в Україні 31 липня

31 липня в Україні буде хмарно з проясненнями й переважно без опадів. Короткочасний дощ можливий лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода на 31 липня Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі в середньому становитиме +20… +22 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Через значні дощі 28 липня у низці областей оголошено I (жовтий) рівень небезпеки погодних умов. Вони можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Крім цього, протягом 28-30 липня через прогнозовані значні опади очікується проходження невисоких дощових паводків із підвищенням рівнів води над рівнями на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області), на річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області. Місцями навіть можливий початковий вихід води на заплаву.

В гірських районах Прикарпаття можливе утворення локальних селевих потоків (I рівень небезпеки – жовтий).

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що 28 липня на погоду в Україну впливатиме циклон Karlheinz із центром над Польщею. За її словами, він спричинить опади в західній частині України.

А негода на Одещині вже спричинила трагедію. Дерево впало на намет в якому ховались підлітки. Загинув 15-річний хлопчик.