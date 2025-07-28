Сильні грози з градом і спека до +36: Діденко попередила про погодні контрасти в Україні

Погода завтра в різних регіонах України відзначиться крайнощами. На півдні та в східних областях буде спекотно та сухо, проте в столиці, центрі та на заході країни місцями пройдуть дощі з грозами та шквалами.

Related video

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що погода 29 липня визначатиметься масштабною областю низького атмосферного тиску. Циклон спричинить значні опади та похолодання в низці областей.

Погода завтра: де пройдуть дощі

Фахівчиня зазначає, що через складну ситуацію різні метеорологічні моделі надають різний прогноз погоди на завтра, втім вона спробувала поєднати ці дані.

Атмосферні фронти принесуть дощі на захід і північ України, а також на Черкащину, Вінничину, Одещину та у Кропивницький.

Не очікується опадів на решті території країни: в усій південній частині, на сході, на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

У південних областях стовпчик термометра сягатиме +32…+36, на сході — до +30…+34, на півночі — до +28…+32. В центральній частині України так само буде спекотно — до +32…+36. У Вінницькій області буде трохи прохолодніше: близько +25…+28 градусів.

Холодніша погода завтра очікується на заході: від +18 до +23, а місцями до +16…+18 градусів з опадами.

В Укргідрометцентрі прогнозують дощі 29 липня у західних і центральних областях Фото: скриншот

Погода завтра у Києві

На мешканців столиці місцями очікують дощі з грозами, проте спека нікуди не піде — повітря прогріватиметься до +29…+30 градусів. Парке вологе повітря може викликати фізичний дискомфорт, тому людям з хронічними хворобами, особливо бронхо-легеневими, варто поберегтися в цей день.

"Ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Тому будьте обережними", — зазначила Діденко.

Коли спаде спека в Україні

Вниз стовпчик термометра, за словами синоптикині, піде вже з середи. Найдовше задуха триматиметься на півдні — там вона почне потроху слабшати не раніше четверга.

"Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня", — повідомила фахівчиня.

Нагадаємо, Наталка Діденко розповідала, коли спека в Україні почне спадати. Вона прогнозує зниження температури до початку серпня.

Прогноз погоди на кінець липня від синоптиків Укргідрометцентру також обіцяє незначне зниження температури.