Сильні грози з градом і спека до +36: Діденко попередила про погодні контрасти в Україні
Погода завтра в різних регіонах України відзначиться крайнощами. На півдні та в східних областях буде спекотно та сухо, проте в столиці, центрі та на заході країни місцями пройдуть дощі з грозами та шквалами.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що погода 29 липня визначатиметься масштабною областю низького атмосферного тиску. Циклон спричинить значні опади та похолодання в низці областей.
Погода завтра: де пройдуть дощі
Фахівчиня зазначає, що через складну ситуацію різні метеорологічні моделі надають різний прогноз погоди на завтра, втім вона спробувала поєднати ці дані.
Атмосферні фронти принесуть дощі на захід і північ України, а також на Черкащину, Вінничину, Одещину та у Кропивницький.
Не очікується опадів на решті території країни: в усій південній частині, на сході, на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.
У південних областях стовпчик термометра сягатиме +32…+36, на сході — до +30…+34, на півночі — до +28…+32. В центральній частині України так само буде спекотно — до +32…+36. У Вінницькій області буде трохи прохолодніше: близько +25…+28 градусів.
Холодніша погода завтра очікується на заході: від +18 до +23, а місцями до +16…+18 градусів з опадами.
Погода завтра у Києві
На мешканців столиці місцями очікують дощі з грозами, проте спека нікуди не піде — повітря прогріватиметься до +29…+30 градусів. Парке вологе повітря може викликати фізичний дискомфорт, тому людям з хронічними хворобами, особливо бронхо-легеневими, варто поберегтися в цей день.
"Ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Тому будьте обережними", — зазначила Діденко.
Коли спаде спека в Україні
Вниз стовпчик термометра, за словами синоптикині, піде вже з середи. Найдовше задуха триматиметься на півдні — там вона почне потроху слабшати не раніше четверга.
"Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня", — повідомила фахівчиня.
Нагадаємо, Наталка Діденко розповідала, коли спека в Україні почне спадати. Вона прогнозує зниження температури до початку серпня.
Прогноз погоди на кінець липня від синоптиків Укргідрометцентру також обіцяє незначне зниження температури.