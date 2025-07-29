Рівненщину заливають дощі: у місцевих зникло світло, а вулиці перетворились у "море" (відео)

Від негоди регіон потерпає вже другий день. Автомобілісти не ризикують їздити затопленими дорогами, у населених пунктах пошкоджені будинки й повимивало врожай.

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"Одним словом – це велетенська біда для нашого краю", — підкреслили у соцмережах, публікуючи відео з Рівненської області.

Кореспондент місцевого видання "Рівне Онлайн" передав, що містом ввечері 28 липня "пронеслася" значна злива. Деякі райони Рівного затопило водою, зокрема територією поблизу РЗВА (Рівненський завод високовольтної апаратури) наважувались проїжджати лише поодинокі сміливці.

"Що робиться у Рівному? А робиться у Рівному те, що рівнянам не потрібно їхати на море", — підкреслили у ЗМІ.

Район РЗВА у Рівному після негоди Фото: "Рівне Онлайн"

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль інформував, що внаслідок вечірньої негоди були підтоплені 32 прибудинкові території та 5 будівель.

"Постраждав Рівненський район, зокрема, обласний центр та Клеванська ТГ. Рятувальники у ці хвилини проводять відкачку води", — зазначав чиновник.

Робота рятувальників після негоди на Рівненщині Фото: Рівненська ОВА На Рівненщині відкачували воду після дощів

Окрім того, дощ спричинив знеструмлення у Рівненському районі, на ліквідацію наслідків відправили енергетиків. Однак обійшлося без постраждалих.

Дощі позбавили жителів Рівненщини світла

У "Рівнеобленерго" 29 липня повідомили, що станом на ранок вдалося повернути електропостачання 7324 споживачам, і ремонтні роботи тривають.

Зранку у Рівненській області залишаються без світла:

6 ПЛ 10 кВ (лінія електропередачі) повністю, 1 ПЛ – частково;

86 трансформаторних підстанцій;

21 населений пункт;

5409 споживачів.

"Найбільше знеструмлень на території обслуговування Рівненської районної, Корецької, Дубенської та Рокитнівської дільниць", — зауважили у компанії.

Негода не залишає Рівненську область: прогноз

29 липня, як попередили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології, також буде хмарна погода з проясненнями й значний короткочасний дощ з грозою. Місцями можливий і град. Окрім того, під час грози подекуди можуть бути шквали 15-20 м/с. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від +17 до +22 градусів.

Фото з Рівненщини після негоди 28 липня

30 липня також буде хмарно з проясненням. Вночі прогнозують помірний, а вдень — невеликий короткочасний дощ. У Рівненщині продовжаться грози, а вдень пройде ще слабкий град і можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура становитиме 18-23 градусів тепла.

Жителів регіону вже попередили про небезпечні метеорологічні явища впродовж доби 30 липня. У гідрометцентрі оголосили жовтий рівень небезпечності та попередили про можливі наслідки негоди, зокрема ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, 28 липня Київ також накрила негода, через дощі була затоплена одна зі станцій метро, а деякі райони перетворились на річки. У столиці також оголошували I рівень небезпечності.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 29 липня у низці регіонів пройдуть дощі. У Києві поки тримається спека, але водночас очікуються сильні грози, град і шквали.