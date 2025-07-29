Прогноз погоды на август: синоптики рассказали, когда в Украине станет не так жарко

На юге и востоке Украины жаркая погода продлится еще и в начале августа. Хотя уже и будет меньше рекордных 30 с плюсом градусов.

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Вскоре в Украине станет несколько свежее. Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что кое-где в Украине уже 30 июля станет легче дышать. Но не стоит надеяться, что летняя жара закончится с началом августа.

"30-го июля в Украине — интересная погода", — отметила Диденко. По ее словам, атмосферные фронты обусловят грозовые дожди на севере (но кроме Сумщины) и в центральных областях. В западных областях осадков будет не так много, но возможны локальные.

В южной части дождь с грозой ожидается только ближайшей ночью кое-где в Одесской и Николаевской областях. На востоке будет сухо и жарко.

"Жара завтра побудет на востоке, юго-востоке и на Днепропетровщине, +30... +35 градусов. А на остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов наконец температура воздуха снизится, в течение дня предполагается +21... +26 градусов", — рассказала синоптик о погоде в Украине.

Но из-за контрастов температуры и атмосферного давления северо-западный ветер будет порывистым.

В Киеве погода 30 июля будет более комфортной, чем в начале недели, в течение дня температура воздуха снизится до +21... +23 градусов. Но в то же время в столице Украины ожидается дождь с грозой.

"Повторяю, 30 июля в Киеве будет свежая погода, а вечером, около 20.00 часов, даже прохладная. Дождь, между прочим, завтра вечером менее вероятен", — сообщила Диденко.

По ее прогнозу, погода в Украине в ближайшей перспективе жара "присядет" даже на юге и востоке Украины, от нынешних +35 до "более милосердных" +28... +32 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде.

Однако в целом, юг, восток, Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха.

"Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа", — сообщила синоптик.

Зато в юго-восточных и части центральных регионов жара держится — от +27° до +34°, и осадков там почти не прогнозируют.

"На юг осадки, опять же, пока что чего-то такого, чтобы хорошего эффективного — сложно сказать... Возможно, в конце недели, на выходных, в начале следующей уже будет несколько меняться синоптическая ситуация", — сказала Диденко.

Однако лето еще продолжается, даже июль на календаре, поэтому говорить о решительном утолении жары еще не приходится. Поэтому погода в Украине будет если не жаркой, то очень теплой. Только ближе ко второй декаде августа ожидается ослабление жары.

Также Наталка Диденко предупреждала о сильных температурных контрастах, которые будут отвечать за погоду в Украине.

Напомним, Фокус писал о том, что сейчас Европа страдает от невероятной жары, которая вызвала масштабные пожары на известных курортах от Турции и Болгарии до Италии, где на острове Сардиния выгорел целый пляж.