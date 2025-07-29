Прогноз погоди на серпень: синоптики розповіли, коли в Україні стане не так спекотно

На півдні та сході України спекотна погода триватиме ще й на початку серпня. Хоча вже і буде менше рекордних 30 з плюсом градусів.

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Незабаром в Україні стане дещо свіжіше. Відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що подекуди в Україні вже 30 липня стане легше дихати. Але годі сподіватись, що літня спека закінчиться із початком серпня.

"30-го липня в Україні — цікава погода", - зауважила Діденко. За її словами, атмосферні фронти зумовлять грозові дощі на півночі (але окрім Сумщини) та в центральних областях. У західних областях опадів буде не так багато, але можливі локальні.

У південній частині дощ з грозою очікується лише найближчої ночі подекуди на Одещині та Миколаївщині. На сході буде сухо та спекотно.

"Спека завтра побуде на сході, південному сході та на Дніпропетровщині, +30… +35 градусів. А на решті території України після проходження атмосферних фронтів нарешті температура повітря знизиться, протягом дня передбачається +21… +26 градусів", - розповіла синоптикиня про погоду в Україні.

Але через контрасти температури та атмосферного тиску північно-західний вітер буде рвучким.

У Києві погода 30 липня буде комфортнішою, ніж на початку тижня, протягом дня температура повітря знизиться до +21… +23 градусів. Але в той же час у столиці України очікується дощ із грозою.

"Повторюю, 30 липня у Києві буде свіжа погода, а ввечері, близько 20.00 години, навіть прохолодна. Дощ, між іншим, завтра ввечері менш ймовірний", - повідомила Діденко.

За її прогнозом, погода в Україні у найближчій перспективі спека "присяде" навіть на півдні та сході України, від теперішніх +35 до "більш милосердних" +28… +32 градусів. Лише Луганщина втримається у сильно спекотній погоді.

Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря.

"Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня", - повідомила синоптикиня.

Натомість у південно-східних і частині центральних регіонів спека тримається — від +27° до +34°, і опадів там майже не прогнозують.

"На південь опади, знову ж таки, поки що чогось такого, щоб гарного ефективного — складно сказати… Можливо, наприкінці тижня, на вихідних, на початку наступного вже буде дещо змінюватися синоптична ситуація", - сказала Діденко.

Проте літо ще триває, навіть липень на календарі, тому говорити про рішуче вгамування спеки ще не доводиться. Тому погода в Україні буде якщо не спекотною, то дуже теплою. Тільки ближче до другої декади серпня очікується послаблення спеки.

Також Наталка Діденко попереджала про сильні температурні контрасти, які будуть відповідати за погоду в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що нині Європа потерпає від неймовірної спеки, яка спричинила масштабні пожежі на відомих курортах від Туреччини та Болгарії до Італії, де на острові Сардинія вигорів цілий пляж.