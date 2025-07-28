Пожежі в Європі: горять популярні туристичні курорти від Італії до Греції (відео)

Європу охопила хвиля лісових пожеж і виснажливої спеки. А небезпечне поєднання сильних вітрів і посухи провокує руйнівні пожежі на відомих курортах: від Туреччини і до Італії.

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Сотні відпочивальників опинилися у вогняній пастці, коли сильна пожежа спалахнула на італійському острові Сардинія. Також горять ліси біля курортів у Туреччині, на грецьких островах, а на материку біля узбережжя Середземного та Егейських морів оголошено червоний рівень небезпеки, пише Daily Mail.

Лісова пожежа на Сардинії

Пожежа на острові Сардинія розгорілася 27 липня у Вілласіміусі. Полум'я охопило берегову лінію, оскільки дороги були перекриті, туристів рятували на човнах, тоді як їхні автівки на стоянках біля пляжу згоріли вщент.

Вигорілі пляжі на Сардинії Фото: Соцсети

За словами чиновників, сильний вітер ускладнював рятувальні роботи, оскільки люди намагалися забратися в човни.

Лісова пожежа на Сардинії

Тим часом у Туреччині температура сягнула національного рекорду в 50 градусів, що призвело до виникнення пожеж, які вже забрали життя десятків людей і змусили десятки тисяч мешканців тікати, рятуючи свої життя. Наразі рятувальникам ніяк не вдається впоратися з величезною пожежею, яка вирує біля Бурси, четвертого за величиною міста Туреччини.

У Греції сотні пожежників борються з пожежею, що вийшла з-під контролю, яка простягнулася від Криту до Евбеї та Пелопоннесу, а місцевим жителям і відпочивальникам наказано покинути домівки й готелі через задушливі клуби диму.

Також у липні потужна пожежа спалахнула недалеко від Ієрапетри на Криті. Понад 1500 осіб було офіційно евакуйовано, хоча, за повідомленнями, до 5000 туристів було евакуйовано, оскільки полум'я підібралося до прибережних курортів.

Потужна пожежа на острові Евбея в Греції

Влада описала ситуацію як "титанічну битву", і від партнерів по ЄС було викликано підкріплення, щоб спробувати стримати вогонь.

Ці три країни — не єдині європейські країни, які борються з лісовими пожежами цього літа.

Лісові пожежі в Туреччині Фото: euractiv.com

За останній місяць Кіпр, Іспанія, Албанія, Болгарія і Чорногорія зіткнулися з великими пожежами.

На Кіпрі минулого тижня сильна пожежа залишила тисячі людей без даху над головою. Літня пара, яка рятувалася від пожежі на машині, опинилася заблокованою всередині і згоріла живцем.

У Болгарії через високі температури в 11 регіонах оголошено червоний рівень небезпеки, країна бореться з більш ніж 230 осередками пожеж.

Пожежі в Болгарії

У Косово владі вдалося загасити 17 пожеж, що виникли через сильний вітер. Однак 12 із них продовжують вирувати.

У Франції також сталося кілька пожеж, неподалік від Марселя 8 липня 2025 року постраждали близько 100 осіб, а аеропорт Марсель-Прованс тимчасово призупинив усі польоти.

Полум'я знищило близько 350 гектарів у районі Ле-Пен-Мірабо, спричинивши закриття автомагістралей, залізничного сполучення і тунелів, що ведуть до міста і з нього.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про руйнівні пожежі в Туреччині.

Тим часом столицю України заливає сильний дощ. У місці зафіксували підтоплення станції метро, перебої з електропостачанням та ускладнення руху транспорту. В Укргідрометцентрі попередили, що негода триватиме до кінця доби.