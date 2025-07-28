"Апокаліпсис" у Туреччині: через пекельну спеку горять ліси, є загиблі (фото, відео)

У Туреччині зафіксували рекордну спеку, яка сприяє поширенню лісових пожеж. Владі довелося евакуювати понад 3600 осіб з двох провінцій через небезпеку.

Related video

Станом на 27 липня пожежі у провінціях Мерсін, Анталія та Ушак взяли під контроль, а у провінціях Бурса і Карабюк вогонь ще бушував. У Бурсі, як передали в Reuters, через це перекрили частину автомагістралі, яка з’єднує Стамбул з містом Ізмір.

Полум’я охопило дерева неподалік будинків, а небо заполонив дим. Приблизно 1765 осіб були евакуйовані, для ліквідації вогню залучили 2000 пожежників, шість літаків і чотири гелікоптери. Водночас у провінції Карабюк, де лісові пожежі палають вже п’ять днів, евакуювали 1839 жителів 19 сіл. Щоб погасити вогонь, там залучили три літаки й 16 вертольотів.

"Ми переживаємо ризиковані часи. Навряд чи це закінчиться через два-три дні", — заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі, коментуючи пекельну спеку в країні.

Лісові пожежі в Туреччині: є загиблі

У CNN передали, що щодня з кінця червня виникають десятки сильних лісових пожеж в Туреччині. Уряд оголосив дві провінції зонами стихійного лиха — Ізмір та Біледжик. Один пожежник помер від серцевого нападу на службі, про трагедію повідомив мер Бурси Мустафа Бозбей. З його слів, вогонь випалив 3000 гектарів навколо міста.

У Туреччині палають ліси, вогонь не можуть приборкати вже місяць Фото: Getty Images - Getty

Опозиційний депутат Орхан Сарибал описав події як "апокаліпсис" у Туреччині. Як інформував Юмаклі, 27 липня тушили 84 окремі пожежі по всій країні, і найбільша загроза нависла над північним заходом країн. Загалом за останні тижні загинули 14 осіб, 10 з них — це волонтери-рятувальники й працівники лісового господарства.

Турецький міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив, що з 26 червня прокуратура розслідувала пожежі у 33 провінція. Проти 97 підозрюваних порушили кримінальні справи.

Лісові пожежі в Туреччині: причини

У The Independent проінформували, що "апокаліптичні" пожежі пов’язані з погодними умовами. Екстремальна спека, посуха і сильний вітер спричинили десятки лісових пожеж у Туреччині з кінця червня, і вогонь продовжує спустошувати країну.

Вогонь гасять з літаків і гелікоптерів Фото: Getty Images - Getty

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що у Туреччині зафіксували рекордну спеку, температура там перевищила 50 градусів. Місцеві метеорологи інформували, що цьогорічна температура перевищує середні сезонні показники на 6-12 градусів.

Тим часом столицю України заливає сильний дощ. У місці зафіксували підтоплення станції метро, перебої з електропостачанням та ускладнення руху транспорту. В Укргідрометцентрі попередили, що негода триватиме до кінця доби.