"Апокалипсис" в Турции: из-за адской жары горят леса, есть погибшие (фото, видео)

В Турции зафиксировали рекордную жару, которая способствует распространению лесных пожаров. Властям пришлось эвакуировать более 3600 человек из двух провинций из-за опасности.

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По состоянию на 27 июля пожары в провинциях Мерсин, Анталия и Ушак взяли под контроль, а в провинциях Бурса и Карабюк огонь еще бушевал. В Бурсе, как передали в Reuters, из-за этого перекрыли часть автомагистрали, которая соединяет Стамбул с городом Измир.

Пламя охватило деревья неподалеку от домов, а небо заполонил дым. Примерно 1765 человек были эвакуированы, для ликвидации огня привлекли 2000 пожарных, шесть самолетов и четыре вертолета. В то же время в провинции Карабюк, где лесные пожары пылают уже пять дней, эвакуировали 1839 жителей 19 сел. Чтобы погасить огонь, там привлекли три самолета и 16 вертолетов.

"Мы переживаем рискованные времена. Вряд ли это закончится через два-три дня", — заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли, комментируя адскую жару в стране.

Лесные пожары в Турции: есть погибшие

В CNN передали, что ежедневно с конца июня возникают десятки сильных лесных пожаров в Турции. Правительство объявило две провинции зонами стихийного бедствия — Измир и Биледжик. Один пожарный умер от сердечного приступа на службе, о трагедии сообщил мэр Бурсы Мустафа Бозбей. По его словам, огонь выжег 3000 гектаров вокруг города.

В Турции пылают леса, огонь не могут обуздать уже месяц Фото: Getty Images - Getty

Оппозиционный депутат Орхан Сарыбал описал события как "апокалипсис" в Турции. Как информировал Юмакли, 27 июля тушили 84 отдельных пожара по всей стране, и наибольшая угроза нависла над северо-западом страны. Всего за последние недели погибли 14 человек, 10 из них — это волонтеры-спасатели и работники лесного хозяйства.

Турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что с 26 июня прокуратура расследовала пожары в 33 провинция. Против 97 подозреваемых возбудили уголовные дела.

Лесные пожары в Турции: причины

В The Independent проинформировали, что "апокалиптические" пожары связаны с погодными условиями. Экстремальная жара, засуха и сильный ветер вызвали десятки лесных пожаров в Турции с конца июня, и огонь продолжает опустошать страну.

Огонь тушат с самолетов и вертолетов Фото: Getty Images - Getty

Напомним, 26 июля стало известно, что в Турции зафиксировали рекордную жару, температура там превысила 50 градусов. Местные метеорологи информировали, что нынешняя температура превышает средние сезонные показатели на 6-12 градусов.

Тем временем столицу Украины заливает сильный дождь. В месте зафиксировали подтопление станции метро, перебои с электроснабжением и осложнения движения транспорта. В Укргидрометцентре предупредили, что непогода продлится до конца суток.