Пожары в Европе: горят популярные туристические курорты от Италии до Греции (видео)

Европу охватила волна лесных пожаров и изнуряющей жары. А опасное сочетание сильных ветров и засухи провоцирует разрушительные пожары на известных курортах от Турции и до Италии.

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Сотни отдыхающих оказались в огненной ловушке, когда сильный пожар вспыхнул на итальянском острове Сардиния. Также горят леса у курортов в Турции, на греческих островах, а на материке у побережья Средиземного и Эгейских морей объявлен красный уровень опасности, пишет Daily Mail.

Лесной пожар на Сардинии

Пожар на острове Сардиния разгорелся 27 июля в Вилласимиусе. Пламя охватило береговую линию, поскольку дороги были перекрыты, туристов спасали на лодках, в то время как их машины на стоянках у пляжа сгорели дотла.

Выгоревшие пляжи на Сардинии Фото: Соцсети

По словам чиновников, сильный ветер затруднял спасательные работы, поскольку люди пытались забраться в лодки.

Лесной пожар на Сардинии

Тем временем в Турции температура достигла национального рекорда в 50 градусов, что привело к возникновению пожаров, которые уже унесли жизни десятков людей и вынудили десятки тысяч жителей бежать, спасая свои жизни. Сейчас спасателям никак не удается справиться с огромным пожаром, который бушует у Бурсы, четвертого по величине города Турции.

В Греции сотни пожарных борются с вышедшим из-под контроля пожаром, который протянулся от Крита до Эвбеи и Пелопоннеса, а местным жителям и отдыхающим приказано покинуть дома и отели из-за удушающих клубов дыма.

Также в июле мощный пожар вспыхнул недалеко от Иерапетры на Крите. Более 1500 человек были официально эвакуированы, хотя, по сообщениям, до 5000 туристов были эвакуированы, так как пламя подобралось к прибрежным курортам.

Мощный пожар на острове Эвбея в Греции

Власти описали ситуацию как "титаническую битву", и от партнеров по ЕС были вызваны подкрепления, чтобы попытаться сдержать огонь.

Эти три страны — не единственные европейские страны, борющиеся с лесными пожарами этим летом.

Лесные пожары в Турции Фото: euractiv.com

За последний месяц Кипр, Испания, Албания, Болгария и Черногория столкнулись с крупными пожарами.

На Кипре на прошлой неделе сильный пожар оставил тысячи людей без крова. Пожилая пара, спасавшаяся от пожара на машине, оказалась заблокированной внутри и сгорела заживо.

В Болгарии из-за высоких температур в 11 регионах объявлен красный уровень опасности, страна борется с более чем 230 очагами пожаров.

Пожары в Болгарии

В Косово властям удалось потушить 17 пожаров, возникших из-за сильного ветра. Однако 12 из них продолжают бушевать.

Во Франции также произошло несколько пожаров, неподалеку от Марселя 8 июля 2025 года пострадали около 100 человек, а аэропорт Марсель-Прованс временно приостановил все полеты.

Пламя уничтожило около 350 гектаров в районе Ле-Пен-Мирабо, вызвав закрытие автомагистралей, железнодорожного сообщения и туннелей, ведущих в город и из него.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о разрушительных пожарах в Турции.

Тем временем столицу Украины заливает сильный дождь. В месте зафиксировали подтопление станции метро, перебои с электроснабжением и осложнения движения транспорта. В Укргидрометцентре предупредили, что непогода продлится до конца суток.