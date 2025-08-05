Мощное наводнение в Индии смыло село с лица земли: погибли по меньшей мере четыре человека (видео)

В гималайском регионе Уттаркаши, что в индийском штате Уттаракханд, из-за интенсивного ливня произошла природная катастрофа. Мощное наводнение накрыло село Дхарали.

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В высокогорном селе Дхарали, расположенном вблизи Гарсила, произошел стремительный паводок, вызванный сильным ливневым дождем. По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека, пишет Hindustan Times.

На обнародованном видео видно, как вода вместе с обломками и грязью стремительно заполняет улицы села, смывая дома. Слышны крики жителей, среди которых — обеспокоенные голоса о родных, которые остались в зоне бедствия.

Причиной стихии стал резкий ливень в районе водосбора реки Кхеер-Ганга. Об этом рассказал окружной магистрат Уттаркаши Прашант Арья.

Деревня Дхарали является популярной остановкой для туристов, направляющихся в Ганготри. В населенном пункте работали отели, рестораны и гестхаусы.

Для ликвидации последствий и спасения пострадавших оперативно привлекли военных из Гарсила, спасателей NDRF, SDRF и представителей местной власти.

Главнокомандование армии в регионе сообщило, что поток прошел через все село, уничтожая все на своем пути. Подразделение Ibex Brigade прибыло на место, чтобы оценить масштабы разрушений и провести спасательные работы.

Глава штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что находится на постоянной связи с ответственными службами и лично контролирует ситуацию.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что к месту происшествия направлены три подразделения ITBP и четыре команды NDRF, которые вскоре прибудут и присоединятся к спасательным работам.

Напомним, ливни и шквальные ветры 29 июля вызвали разрушения в западных областях Украины и в Киеве. В части районов Ровенской области вода поднялась до метра, а в Житомире даже видели стаю карасей.

В частности, ночью 10 июля во Львове выпало рекордное количество осадков. Синоптики говорят, что таких дождей не было за всю историю наблюдений.