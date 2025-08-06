Нова епідемія в Китаї: вірус чикунгунья виявили вже у 7000 осіб (фото, відео)

Влада Китаю вже вживає заходів, аналогічних тим, яких вона вживала під час пандемії COVID-19. Зараз усі заражені зосереджені в провінції Гуандун.

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У місті Фошань, яке найбільше постраждало від вірусу чикунгунья, хворі повинні залишатися в лікарні на ліжках, захищених протимоскітними сітками. Лікарі виписують їх тільки після отримання негативного результату тесту або після того, як вони не залишаються в лікарні більше одного тижня, повідомляє ВВС.

Спалах вірусу чикунгунья в місті Фошань

Чикунгунья поширюється через укуси інфікованих комарів. Вірус викликає лихоманку і сильний біль у суглобах, який іноді триває роками.

Хоча спалахи лихоманки чикунгунья не є типовими для Китаю, вони часто трапляються в Південній і Південно-Східній Азії та деяких частинах Африки.

Крім Фошаня, щонайменше в 12 містах провінції Гуандун зафіксовано майже 3000 випадків зараження.

4 липня Гонконг повідомив про перший випадок захворювання — у 12-річного хлопчика з'явилися лихоманка, висипання і болі в суглобах після поїздки до Фошаня в липні.

Вірус не заразний і поширюється тільки під час укусу комара. Чиновники кажуть, що всі зареєстровані випадки поки що незначні, оскільки 95% пацієнтів виписуються протягом семи днів.

Проте ці випадки викликали деяку паніку, оскільки симптоми захворювання дуже болісні.

"Вони лякають. Тривалі наслідки здаються дуже болючими", — написав один із користувачів китайської соціальної мережі Weibo.

Як Китай бореться з вірусом чикунгунья

Влада провінції Гуандун обіцяє вжити "рішучих і дієвих заходів", щоб зупинити поширення хвороби.

У провінції Гуандун захворіли вже 7000 осіб

Вони радять тим, у кого проявляються такі симптоми, як лихоманка, болі в суглобах або висип, звернутися до найближчої лікарні, щоб пройти тестування на вірус.

Також наказують жителям видаляти зі своїх будинків застояну воду, наприклад, із квіткових горщиків, кавоварок або запасних пляшок, і попереджають, що за невиконання цієї вимоги їм загрожує штраф у розмірі до 10 000 юанів (1400 доларів США).

Вони також випустять гігантських "комарів-слонів", які зможуть знищити більш дрібних комах, що поширюють лихоманку чикунгунья, а також цілу армію риб, які харчуються комарами.

Минулого тижня влада Фошаня випустила в міські озера 5000 риб, які харчуються личинками комарів.

У деяких районах міста навіть запускають дрони для виявлення джерел застояної води.

У Фошані обприскують кущі, щоб позбутися комарів Фото: Weibo У Фошані обприскують кущі, щоб позбутися комарів Фото: Weibo

Деякі сусідні міста вимагають від тих, хто приїжджає з Фошаня, проходити 14-денний домашній карантин.

Що відомо про вірус чикунгунья

У більшості інфікованих лихоманки чикунгунья проявляються протягом тижня.

Крім лихоманки і болю в суглобах, симптоми включають висип, головний біль, м'язовий біль і набрякання суглобів.

Хворі в китайській лікарні Фото: CCTV

У більшості випадків пацієнти почуваються краще протягом тижня. Однак у важких випадках напади болю в суглобах тривають місяцями або навіть роками.

До групи ризику щодо розвитку важчої форми захворювання входять новонароджені, люди похилого віку та пацієнти із супутніми захворюваннями, такими як хвороби серця або діабет.

Ліків від лихоманки чикунгунья немає, але випадки смерті від неї рідкісні.

Уперше вірус було виявлено в Танзанії 1952 року. Його назва походить від слова мовою маконде, яке означає "те, що згинається", через сильний біль, який він може викликати. Пізніше він поширився в країни Африки на південь від Сахари і Південно-Східної Азії.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найкращим способом запобігання поширенню вірусу є зменшення кількості стоячої води, в якій розмножуються комарі. Але надзвичайно сильні дощі та високі температури цього року посилили кризу в Китаї.

Нагадаємо, у Гонконзі цього тижня пройшла найсильніша злива за останні 140 років. І в регіоні зберігається волога та спекотна погода за якої розмножуються комарі.

Тим часом у Європі поширюється лихоманка Західного Нілу. В Італії померли 10 осіб. При цьому в Європі випадки зараження зареєстровано вже в п'яти країнах.