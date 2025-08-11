Stratus уже в Киеве: врач рассказал о специфических симптомах и дал советы, как уберечься
Столице достался новый штамм коронавируса, который называют Stratus или XFG. Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак объяснил, что это — новый субвариант "Омикрона", который поражает преимущественно верхние дыхательные пути.
Наличие в городе штамма Stratus подтвердили образцы, которые отправляли на секвенирование. В комментарии ТСН медик дал рекомендации киевлянам и рассказал об особенностях новой заразы.
Новый штамм Stratus: какие симптомы у больных
XFG, как и другие коронавирусы, относится к респираторной группе болезней. Сейчас в Украине фиксируют увеличение уровня заболеваемости, и этот штамм имеет свою специфику — он в основном поражает верхние дыхательные пути.
Как пояснил врач, симптомы могут напоминать обычное ОРВИ:
- слабость;
- насморк;
- повышенная температура;
- заложенность в носу;
- першение в горле.
Особенностью Stratus также является то, что у некоторых больных повышенной температуры может не быть, хотя другие симптомы будут присутствовать. Обычно болезнь длится 7-10 дней.
Как уберечься от нового штамма Stratus
Чумак отметил, что самый эффективный метод профилактики — это вакцинация. Украинцам доступны вакцины от коронавируса в государственных больницах, и сделать прививку можно абсолютно бесплатно. Для этого лишь нужно обратиться к своему семейному врачу.
Однако эксперт дал киевлянам и другие советы:
- избегать скоплений людей;
- сидеть дома, если появились первые симптомы;
- носить маску, если все же надо посетить людное место или укрытие;
- не забывать об антисептике для рук;
- регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение.
Напомним, 7 августа сообщалось, что в киевские больницы госпитализировали 68 человек с XFG, в том числе 24 детей. В столичном Департаменте здравоохранения объясняли повышение уровня заболеваемости тем, что горожане не используют маски в укрытиях.
Семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко информировала, что новый штамм Stratus вызывает такую сильную слабость, что "люди просто валятся с ног". По ее словам, лечения нет, а анализ крови может не показывать никаких изменений.