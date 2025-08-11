Stratus уже в Киеве: врач рассказал о специфических симптомах и дал советы, как уберечься

Столице достался новый штамм коронавируса, который называют Stratus или XFG. Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак объяснил, что это — новый субвариант "Омикрона", который поражает преимущественно верхние дыхательные пути.

Наличие в городе штамма Stratus подтвердили образцы, которые отправляли на секвенирование. В комментарии ТСН медик дал рекомендации киевлянам и рассказал об особенностях новой заразы.

Новый штамм Stratus: какие симптомы у больных

XFG, как и другие коронавирусы, относится к респираторной группе болезней. Сейчас в Украине фиксируют увеличение уровня заболеваемости, и этот штамм имеет свою специфику — он в основном поражает верхние дыхательные пути.

Как пояснил врач, симптомы могут напоминать обычное ОРВИ:

слабость;

насморк;

повышенная температура;

заложенность в носу;

першение в горле.

Особенностью Stratus также является то, что у некоторых больных повышенной температуры может не быть, хотя другие симптомы будут присутствовать. Обычно болезнь длится 7-10 дней.

Как уберечься от нового штамма Stratus

Чумак отметил, что самый эффективный метод профилактики — это вакцинация. Украинцам доступны вакцины от коронавируса в государственных больницах, и сделать прививку можно абсолютно бесплатно. Для этого лишь нужно обратиться к своему семейному врачу.

Однако эксперт дал киевлянам и другие советы:

избегать скоплений людей;

сидеть дома, если появились первые симптомы;

носить маску, если все же надо посетить людное место или укрытие;

не забывать об антисептике для рук;

регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение.

Напомним, 7 августа сообщалось, что в киевские больницы госпитализировали 68 человек с XFG, в том числе 24 детей. В столичном Департаменте здравоохранения объясняли повышение уровня заболеваемости тем, что горожане не используют маски в укрытиях.

Семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко информировала, что новый штамм Stratus вызывает такую сильную слабость, что "люди просто валятся с ног". По ее словам, лечения нет, а анализ крови может не показывать никаких изменений.