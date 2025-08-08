"Лечения как такового не существует": врач рассказала о новом штамме коронавируса Stratus (видео)

Коронавирус продолжает мутировать, и новая его версия валит людей с ног. При этом, как рассказала семейный врач Сингапурского медицинского центра Вита Олещенко, анализ крови может не показывать никаких изменений.

"Сейчас у нас новинка на рынке инфекций. И это — коронавирус и его новый штамм Stratus. Он еще называется XFG. Это новый штамм вируса, который вызывает очень выраженную слабость. Люди просто валятся с ног", — отметила медик в комментарии "Новости.LIVE" 8 августа.

По ее словам, еще одной особенностью является плохая реакция крови.

"То есть когда мы делаем анализ крови, мы не видим совсем никаких изменений. Это может говорить о том, что иммунная система включается поздно", — пояснила врач.

Она призвала обязательно обращаться к врачу за обследованием и рекомендациями. Олещенко сообщила, что основной симптом Stratus — это охрипший голос или потеря голоса.

"Это не так опасно, как кажется, то есть это нельзя считать высокой эпидемией", — одновременно успокоила она.

Медик уточнила, что нужно просто себя поберечь. Пандемия уже научила украинцев носить маски и обрабатывать руки антисептиком, эти правила будут полезны и сейчас.

"Но я хочу подчеркнуть, что лечения как такового не существует и нужно лечиться симптоматически. Чем раньше вы обратитесь к врачу со своими симптомами — тем раньше вы получите медицинскую помощь, которая сможет снизить вашу симптоматику и спасти вам жизнь", — сказала Олещенко.

Как она рассказала, вирус действительно мутирует, но вакцины уже доказали свою эффективность. В частности, после 24 февраля 2022 года COVID-19 никуда не "исчез". Однако медики не имели статистики, ведь больные не обращались к врачам и не делали тесты. В то же время украинцы имели другие заботы, а благодаря вакцинации симптомы были легче и напоминали обычное ОРВИ.

Напомним, 7 августа в Департаменте здравоохранения Киева заявили, что количество госпитализированных с осложнениями от коронавируса выросло более чем в четыре раза. Жителей столицы призвали спускаться в укрытие во время тревог, но не игнорировать правила профилактики.

6 августа Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней информировал, что новый штамм XFG "находится под мониторингом" ВОЗ. Эпидемиологи заверили, что современные вакцины для профилактики коронавируса должны быть эффективными против него.