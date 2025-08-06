Новый вариант коронавируса Stratus обнаружили в Украине: какие его симптомы

Лаборатории обнаружили новый вариант коронавируса под названием Stratus на территории Полтавской области. Он стремительно распространяется по миру: всего за один месяц его доля среди инфицированных COVID-19 выросла с 7,4 % до 22,7 %.

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Эпидемиологи называют редким, но самым характерным симптомом Stratus охриплость голоса. Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней сообщил на странице в Facebook 6 августа, что новый вариант COVID-19 "находится под мониторингом" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Stratus нашли во время секвенирования (определение последовательности генов) возбудителей COVID-19, собранных на территории Полтавской области. Государственное учреждение "Центр общественного здоровья" отнесла обнаруженный вариант коронавируса к генетической линии XFG.

Stratus в Украине: опасен ли новый вариант COVID-19

В Полтавском областном ЦКПХ отметили, что данных о тяжелом течении болезни у инфицированных Stratus или увеличении смертности нет. Его заметным симптомом является "хриплый, шершавый голос", однако могут проявляться и традиционные признаки заражения COVID-19:

кашель;

лихорадка;

общая усталость.

По словам эпидемиологов, вакцины, которые применяются для профилактики проявлений и тяжелых последствий коронавируса сейчас, должны быть эффективными и против нового штамма.

В Полтавской области рассказали о симптомах нового варианта коронавируса Stratus Фото: скриншот

Что известно о новом варианте коронавируса Stratus

Издание Independent 6 июля рассказывало, что в Великобритании зафиксировали быстрое распространение новой версии коронавируса под названием Stratus, имеющей вариации XFG и XFG.3. Его уникальным симптомом является хрипота у инфицированных. По оценкам ВОЗ, на глобальном уровне угроза для здоровья людей от Stratus остается низкой. Доказательств, что он вызывает более тяжелое течение болезни, пока нет. Самый высокий уровень распространения наблюдается в регионах Юго-Восточной Азии.

Напомним, Китай в начале июля охватила масштабная волна вируса чикунгунья. В городе Фошань было выявлено 3 тысячи 195 заражений, что стало наибольшим показателем с 2008 года.