Новий варіант коронавірусу Stratus виявили в Україні: які його симптоми

Лабораторії виявили новий варіант коронавірусу під назвою Stratus на території Полтавської області. Він стрімко поширюється світом: лише за один місяць його частка серед інфікованих COVID-19 зросла з 7,4 % до 22,7 %.

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Епідеміологи називають рідкісним, але найхарактернішим симптомом Stratus охриплість голосу. Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив на сторінці у Facebook 6 серпня, що новий варіант COVID-19 "перебуває під моніторингом" Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Stratus знайшли під час секвенування (визначення послідовності генів) збудників COVID-19, зібраних на території Полтавщині. Державна установа "Центр громадського здоров’я" віднесла виявлений варіант коронавірусу до генетичної лінії XFG.

Stratus в Україні: чи небезпечний новий варіант COVID-19

В Полтавському обласному ЦКПХ наголосили, що даних про тяжкий перебіг хвороби в інфікованих Stratus чи збільшення смертності немає. Його помітним симптомом є "хриплий, шорсткий голос", проте можуть проявлятися й традиційні ознаки зараження COVID-19:

кашель;

лихоманка;

загальна втома.

За словами епідеміологів, вакцини, які застосовуються для профілактики проявів і тяжких наслідків коронавірусу нині, мають бути ефективними і проти нового штаму.

В Полтавській області розповіли про симптоми нового варіанту коронавірусу Stratus Фото: скриншот

Що відомо про новий варіант коронавірусу Stratus

Видання Independent 6 липня розповідало, що у Великій Британії зафіксували швидке розповсюдження нової версії коронавірусу під назвою Stratus, що має варіації XFG і XFG.3. Його унікальним симптомом є хрипота в інфікованих. За оцінками ВООЗ, на глобальному рівні загроза для здоров'я людей від Stratus лишається низькою. Доказів, що він викликає тяжчий перебіг хвороби, наразі немає. Найвищий рівень поширення спостерігається в регіонах Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, Китай на початку липня охопила масштабна хвиля вірусу чикунгунья. В місті Фошань було виявлено 3 тисячі 195 заражень, що стало найбільшим показником з 2008 року.