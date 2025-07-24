Наймасштабніший спалах: Китай охопила рекордна хвиля вірусу чикунгунья, хто його переносить

У китайському місті Фошань зафіксовано понад 3 тисячі 100 випадків небезпечної інфекції чикунгунья, що передається комарами. Це наймасштабніший спалах з моменту появи вірусу на материку майже 20 років тому.

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Як повідомляє Bloomberg, у провінції Гуандун на півдні Китаю стався найбільший в історії країни спалах вірусу чикунгунья. У липні в місті Фошань було виявлено 3 тисячі 195 заражень – це найбільший показник з 2008 року, коли в КНР зафіксували перший випадок цієї інфекції.

Захворювання передається через укуси інфікованих комарів Aedes і викликає раптову лихоманку та сильний біль у суглобах. Серед інших симптомів – головний біль, м’язові болі, нудота та загальна слабкість. У ВООЗ наголосили, що більш ніж 5 мільярдів людей у світі нині мешкають у зонах ризику.

Вперше у 2025 році Фошань повідомив про завезений випадок чикунгунья на початку липня, а вже протягом одного тижня кількість заражених зросла більш ніж на 2 тисячі 700 осіб. Експерти пов’язують ситуацію з кліматичними змінами, які сприяють розмноженню комарів у нових регіонах. Сприятливими факторами також стали підвищена вологість, тепло та глобальна мобільність.

"Зростання кількості випадків чикунгунья, ймовірно, пов’язане зі сприятливими кліматичними умовами, які сприяють активному розмноженню комарів Aedes", – заявив доцент кафедри контролю захворювань Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Роберт Джонс.

Як інформує Reuters, ВООЗ вже оголосила термінове попередження через ризик поширення вірусу за межі Китаю. Випадки місцевого зараження вже зафіксовані у Франції та Італії.

Китайська влада посилила заходи боротьби з комарами: мешканцям рекомендують позбуватися стоячої води та прочищати дренажні системи. Водночас місцеві медики нагадують, що заразитися можна навіть вдень, адже комарі Aedes активні саме у світлу пору доби.

За словами Патрісії Гальєго Дельгадо, заступниці директора аналітичної компанії Airfinity Ltd, загрозу становить і низький рівень імунітету: "У регіонах, де раніше не було спалахів, більшість населення може не мати жодного захисту".

Загалом із початку року в 14 країнах світу зареєстровано близько 220 тисяч випадків зараження чикунгунья, повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань. Щонайменше 80 людей померли.

Вірус чикунгунья був вперше виявлений у 1952 році в Танзанії. На материковий Китай він потрапив у 2008 році – перший завезений випадок було зафіксовано в аеропорту провінції Гуандун. У 2010-му в тій же провінції вперше було підтверджено місцеву передачу інфекції – тоді захворіли понад 250 осіб. Відтоді спалахи були поодинокими.

Як писав Фокус, місцевим жителям на Філіппінах запропонували ловити комарів за гроші в рамках боротьби з лихоманкою Денге.

Нещодавно Фокус повідомляв про китайський гаджет, який збиває по 30 комах на секунду, як ППО дрони.

Дослідники з'ясували, чому укуси комарів у деяких людей сверблять сильніше, ніж в інших.