На відомому курорті платять гроші за пійманих комарів: скільки можна заробити (фото)

Місцева влада оголосила полювання на комарів, оскільки останні часом почастішали випадки зараження лихоманкою Денге, яку переносять ці комахи.

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Місцевим жителям на Філіппінах запропонували ловити комарів за гроші в рамках боротьби з лихоманкою Денге. У столиці країни Манілі людям виплачують одне філіппінське песо (1,22 грн) за п'ять комах — живих і неживих. Туди за винагороду вже направились ловці із села Аддішн-Хіллс. Про це повідомляє The Guardian.

Карліто Сернал, староста Аддішн-Хіллс, оголосив полювання на комарів, оскільки в його районі почастішали випадки зараження лихоманкою Денге, яку переносять комахи. Якщо спіймані комарі ще рухаються, їх знищують ультрафіолетом.

За словами очільника населеного пункту, ідея платного вилову комарів прийшла до нього, після того, як через лихоманку він втратив двох своїх сусідів. Чоловік зазначив, що програма запущена менш як місяць тому — за цей час знищено вже близько 700 комарів. Однак місцеві мешканці почали критикувати його у коментарях.

На Філіппінах за комарів платять гроші Фото: Rolex dela Peña

"Треба переконатися, що наші рішення є стійкими та не матимуть небажаних наслідків", — написав один з учасників обговорення. "Переоцініть цей проєкт, я не вважаю його ефективним", — додав інший.

У відповідь на критику Сернал наголосив, що у нього не було злих намірів щодо впровадження цієї програми.

Однак представники філіппінського департаменту охорони здоров'я також не підтримують ідею Карліто. Вони заявили, що заради наживи місцеві жителі можуть почати розводити комарів і це лише погіршить ситуацію.

До слова, у січні на Філіппінах було зафіксовано понад 28 000 випадків зараження лихоманкою Денге, що на 40% більше, ніж за аналогічний період торік.

Нагадаємо, працівницю іспанського готелю звинуватили у спробі отруїти людей, підливши їм хімікати. Поліція та прокуратура встановили, що 50-річна жінка таким чином хотіла помститися роботодавцеві за непродовження контракту.

Крім того, родина витратила всі свої заощадження на відпочинок у Лапландії, проте там не випав сніг і багато розваг були скасовані, а туристичний оператор не поспішає повертати кошти.