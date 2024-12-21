Родина витратила всі заощадження на зимовий відпочинок, але повернулась у розпачі: що сталось

Туристичний оператор запропонував відшкодувати половину вартості поїздки, але родина наполягає на тому, що їх відпочинок був зіпсований повністю. Незадоволеними залишись й інші клієнти компанії.

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Родина витратила всі свої заощадження на відпочинок у Лапландії, проте там не випав сніг і багато розваг були скасовані, а туристичний оператор не поспішає повертати кошти. Про це пише Daily Star.

Ліза О'Ніл, її чоловік Вейн і син Фінн забронювали відпустку на фінському курорті вартістю 3 482 фунтів стерлінгів (4376 доларів).

Через відсутність снігу були скасовані численні заплановані заходи, в тому числі прогулянка на собачих упряжках, поїздка на снігоходах і зустріч з оленями.

Водночас родина висловлювала занепокоєння щодо прогнозу погоди перед від'їздом. Вони очікували, що туристичний оператор або скасує поїздку, або перенесе її відповідно до своєї політики: "Без снігу ви не повинні їхати".

Пані О'Ніл зазначила, що інші сім'ї на курорті були так само роздратовані цим досвідом.

"Очевидно, що всі були засмучені, дуже злі, що ця ситуація була передбачена багатьма з нас, хто дзвонив і висловлював занепокоєння заздалегідь", — сказала жінка.

Проте, коли пані О'Ніл звернулась до туристичної компанії, їй відповіли, що вона не матиме права на відшкодування, якщо сама скасує відпустку, і що "співробітники на місцях були впевнені, що відпустка відбудеться".

На сайті компанії зазначено: "Якщо ми вважатимемо, що снігу недостатньо для проходження маршруту… у вас буде можливість змінити маршрут на інший або відмовитися від поїздки".

Попри те, що родині запропонували повернути 50% витраченої суми, подружжя вимагає повного відшкодування і вважає, що туристичний оператор повинен був перенести їхню поїздку.

"Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я не прошу нічого нерозумного, я прошу, щоб вони дослухалися до своїх власних порад", — зазначила пані О'Ніл.

Представник компанії повідомив журналістам, що їх команда перебуває у прямому контакті з усіма постраждалими гостями, щоб запропонувати вирішення проблеми.

Нагадаємо, дружбу двох жінок зруйнувала звичайна пральна машина.

Фокус також писав про те, як жінка закопала телефон поруч з померлим котом, за що її посадили до в'язниці на два роки.