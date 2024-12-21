Семья потратила все сбережения на зимний отдых, но вернулась в отчаянии: что произошло

Туристический оператор предложил возместить половину стоимости поездки, но семья настаивает на том, что их отдых был испорчен полностью. Недовольными остались и другие клиенты компании.

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Семья потратила все свои сбережения на отдых в Лапландии, однако там не выпал снег и многие развлечения были отменены, а туристический оператор не спешит возвращать средства. Об этом пишет Daily Star.

Лиза О'Нил, ее муж Уэйн и сын Финн забронировали отпуск на финском курорте стоимостью 3 482 фунтов стерлингов (4376 долларов).

Из-за отсутствия снега были отменены многочисленные запланированные мероприятия, в том числе прогулка на собачьих упряжках, поездка на снегоходах и встреча с оленями.

В то же время семья выражала беспокойство относительно прогноза погоды перед отъездом. Они ожидали, что туристический оператор или отменит поездку, или перенесет ее в соответствии со своей политикой: "Без снега вы не должны ехать".

Госпожа О'Нил отметила, что другие семьи на курорте были так же раздражены этим опытом.

"Очевидно, что все были расстроены, очень злые, что эта ситуация была предусмотрена многими из нас, кто звонил и выражал беспокойство заранее", — сказала женщина.

Однако, когда госпожа О'Нил обратилась в туристическую компанию, ей ответили, что она не будет иметь права на возмещение, если сама отменит отпуск, и что "сотрудники на местах были уверены, что отпуск состоится".

На сайте компании указано: "Если мы посчитаем, что снега недостаточно для прохождения маршрута... у вас будет возможность изменить маршрут на другой или отказаться от поездки".

Несмотря на то, что семье предложили вернуть 50% потраченной суммы, супруги требуют полного возмещения и считают, что туристический оператор должен был перенести их поездку.

"Я хочу, чтобы они поступили правильно. Я не прошу ничего глупого, я прошу, чтобы они прислушались к своим собственным советам", — отметила госпожа О'Нил.

Представитель компании сообщил журналистам, что их команда находится в прямом контакте со всеми пострадавшими гостями, чтобы предложить решение проблемы.

Напомним, дружбу двух женщин разрушила обычная стиральная машина.

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