Ірландія пропонує іноземцям 84 000 євро за переїзд: є лише одна умова (фото)

Дана програма спрямована на збільшення кількості населення на островах, відбудову житла, покращення інфраструктури, а також забезпечення кращого доступу до основних послуг.

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Іноземці можуть отримати від уряду Ірландії до 84 тисяч євро за купівлю занедбаної нерухомості на одному з офшорних островів країни. Акція доступна в рамках програми "Грант на реконструкцію покинутої нерухомості", запущеної у липні 2023 року, пише видання This is Money.

Житло в Ірландії

Дана урядова програма спрямована на збільшення кількості населення на островах, відбудову житла, покращення інфраструктури, а також забезпечення кращого доступу до основних послуг у сфері охорони здоров'я та освіти.

Значні гранти доступні лише тим, хто готовий придбати будинок, зданий в експлуатацію не пізніше 2007 року. Крім того, нерухомість має пустувати щонайменше два роки.

Загалом для заселення можна розглянути 23 населених офшорних островів, які підпадають під дію гранту. За переписом, проведеним у 2016 році, там проживало всього 2 734 особи.

Зробити ремонт

Нові власники помешкання можуть отримати до 60 тисяч євро на ремонт пустих будинків або до 84 тисячі євро, якщо об’єкт нерухомості повністю занедбаний.

Розмір гранту залежить від масштабу робіт, затверджених місцевою владою, і виплачуватиметься на основі таких доказів, як рахунки-фактури та квитанції. Потім житло можна здавати в оренду або жити там самому щонайменше упродовж 10 років з дати отримання виплати.

Новим власникам потрібно відремонтувати покинуті будинки Фото: Vacant Property Refurbishment Grant

Для тих, хто хоче отримати максимальну суму в розмірі 84 тисячі євро, такі будинки можна знайти в реєстрі занедбаних об'єктів, який складають органи місцевого самоврядування Ірландії.

Якщо учасник програми вирішить продати житло або покине його напризволяще, ймовірно, доведеться відшкодувати місцевій владі всю суму гранту або її частину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що за останні кілька років продажі будинків за один євро в Італії привернули неабиякий інтерес: десятки людей вирішили скупити нерухомість у знелюднених містах країни.

Зокрема, 49-річна Рубія Деніелс придбала три будинки всього за один євро кожен і збирається переїхати до цієї середземноморської країни на пенсії. Програму "будинок за один євро" було запущено на Сицилії у 2019 році в межах ініціативи щодо заселення відокремлених районів, де хатинки потребують реставрації.